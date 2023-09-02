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2 сентября 2023, 10:48 Читати українською

Коломойскому вручили подозрение в мошенничестве и легализации полмиллиарда гривен (фото)

Детективы СБУ вместе с БЭБ вручили Игорю Коломойскому подозрение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Об этом сообщают пресс-службы СБУ и БЭБ.

Детективы СБУ вместе с БЭБ вручили Игорю Коломойскому подозрение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.
Фото: ssu.gov.ua

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Подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 190 (мошенничество);
  • ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

«Установлено, что в течение 2013−2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений», — говорится в сообщении СБУ.

В БЭБ отметили, что были созданы кредитные обязательства общества непосредственно перед олигархом и все последующие перечисления задолженности упомянутого общества поступали на личный счет Коломойского.

Досудебное расследование процессуального руководства Офиса генпрокурора продолжается.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+15
lohsuper
lohsuper
2 сентября 2023, 11:34
#
Шта за произвол? Зерез час нигидныки будете на коленях пощаду просить
+
+20
Smerch747
Smerch747
2 сентября 2023, 12:26
#
Но ведь Коломойский это бос Зеленского. Что-то видимо не сходиться)
+
0
dsslight
dsslight
2 сентября 2023, 13:20
#
Після того, як люди заходять в кабінети — все змінюється. А з початком війни та поставок зброї зі сша мало що залишилось від домовленостей. Я думаю, що це мінімум, що йому могли дати. Будь яка інша країна, включаючи Ізраіль, вже доправила б його в сша.
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
2 сентября 2023, 13:06
#
Ваааш вечірній квартал!
+
0
wijamit390
wijamit390
2 сентября 2023, 13:19
#
Показуха галимая
+
0
milon
milon
2 сентября 2023, 13:23
#
Кто-то верит в это шапито?
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