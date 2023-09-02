Коломойскому вручили подозрение в мошенничестве и легализации полмиллиарда гривен (фото)

Детективы СБУ вместе с БЭБ вручили Игорю Коломойскому подозрение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Об этом сообщают пресс-службы СБУ и БЭБ.

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Подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 190 (мошенничество);

ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

«Установлено, что в течение 2013−2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений», — говорится в сообщении СБУ.

В БЭБ отметили, что были созданы кредитные обязательства общества непосредственно перед олигархом и все последующие перечисления задолженности упомянутого общества поступали на личный счет Коломойского.

Досудебное расследование процессуального руководства Офиса генпрокурора продолжается.