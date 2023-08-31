Visa и Mastercard планируют повысить комиссии за платежи картами — Bloomberg

Международные платежные системы Visa и Mastercard планируют повысить комиссии, взимаемые с ритейлеров при оплате их клиентами покупок с помощью банковских карт. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении агентства документы.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Повышение комиссий Visa для онлайн-транзакций начнется в октябре 2023 года, а в апреле 2024 оно коснется кредитных, дебетовых и предоплаченных карт. Mastercard также намерена повысить комиссии в октябре этого года.

Согласно оценкам отраслевой консалтинговой компании CMSPI, ежегодная сумма выплачиваемых ритейлерами комиссий в результате этого может увеличиться более чем на $500 млн.

Читайте также: Mastercard и Visa отказываются от выпуска криптовалютных карточек для Binance — Bloomberg

Несмотря на то, что размер комиссий устанавливается Visa и Mastercard, основную часть сборов получают банки, выпускающие эти карты. Хотя размер комиссий незначителен, расходы ритейлеров на их уплату в последние годы возросли, поскольку все больше покупателей использует кредитные карты, для которых действует более высокая комиссия, чем для дебетовых.