Главное за вторник: Валютные послабления, инвестиции в сельское хозяйство и налог на операции с криптой

В Украине завершилось публичное обсуждение нового криптовалютного законопроекта, его финальный текст направлен на согласование в профильные органы, после чего будет представлен в парламент. Об этом Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) сообщила в ответ на официальный запрос «Минфина». Редакция выяснила, как идет легализация крипторынка и чего ждать его участникам в ближайшем будущем.

В одном банке украинцы смогут покупать валюту безналично — на счет и депозит — на сумму до 250 тыс. грн ежемесячно

Национальный банк смягчил ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам для минимизации множественности обменных курсов.

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