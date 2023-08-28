Главное за понедельник: Прогноз курса валют, налогообложение сверхприбылей банков и госдолг

Конец лета на нашем валютном рынке пройдет очень резво, с большими скачками курса в обменниках и кассах банков. Виной тому как внутренние, так и внешние факторы. Об этом подробнее — в свежем валютном обзоре «Минфина».

Финкомитет ВР подал законопроект о временном налогообложении сверхприбылей банков

Финансовый комитет Верховной Рады подал законопроект о временном налогообложении сверхприбылей банков. Законопроектом предлагается обложить чистый процентный доход банков по ставке 5% (дополнительно к уплате налога на прибыль предприятий).

Как Nvidia зарабатывает на ИИ и почему ее акции выросли и упали почти в один день

В прошлую среду корпорация Nvidia, производитель графических чипов, обнародовала отчет о своей деятельности за второй квартал 2023 года. Инвесторы знали, что дела у компании идут хорошо, но такого не ожидал никто. Результаты превзошли самые оптимистичные надежды, прогнозы лучше ожиданий, однако, реакция рынка оказалась непредсказуемой. Почему так произошло и чего следует ожидать в ближайшем будущем, разбирался «Минфин».

Госдолг Украины за месяц увеличился на $4 миллиарда

По состоянию на 31 июля 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 4860,59 млрд грн или $132,92 млрд в эквиваленте.

Сколько платит НБУ, чтобы не дать расти ценам

Нацбанк за 7 месяцев выплатил банкам 48,6 млрд грн по депсертификатам. Критики считают, что это слишком на фоне огромных бюджетных нужд во время войны. Зачем регулятор так много платит банкам по депозитным сертификатам, рассказал замглавы НБУ Сергей Николайчук.

Ощадбанк продлил срок действия платежных карт

В связи с военным положением Ощадбанк продлил срок действия всех платежных карточек, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 декабря 2023 года.