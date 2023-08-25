После халвинга цена биткоина достигнет $147 800 — Pantera Capital

В преддверии ожидаемого халвинга в апреле 2024 года биткоин может подорожать до $35 448 и затем перейти в режим ралли до $147 843. Такие прогнозы озвучили аналитики Pantera Capital.

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Такие значения эксперты получили на основе метрики Stock-to-Flow. Модель предполагает цену биткоина на основе соотношения запасов к добыче (SF).

Халвинг исторически связан с повышением цен на первую криптовалюту из-за его влияния на соотношение запасов к добыче.

Согласно циклам, цена биткоина должна была достичь дна 30 декабря 2022 года. Фактически это произошло почти на два месяца раньше на фоне крушения криптобиржи FTX.

«Итог последнего эпизода в 2020 году заключался в уменьшении объема новых монет на 43% по сравнению с предыдущими событиями. Если история повторится, при следующем халвинге цена может вырасти до $35 000 перед ним и до $148 000 после сокращения награды для майнеров вдвое», — подсчитали специалисты.

Они добавили, что текущая цена биткоина ($26 100) превышает модельную на 7%.

В Pantera Capital отметили, что биткоин прошел самый продолжительный период негативного годового дохода в своей истории — 15 месяцев (с февраля 2022 по июнь 2023).

По словам аналитиков, недавнее решение суда по XRP и заявка BlackRock на запуск биткоин-ETF также обеспечат «прочную основу для следующего бычьего рынка цифровых активов».

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Мы считаем, что рынки упали достаточно. Мы ожидаем роста к новому году с последующим ускорением после халвинга", — спрогнозировали эксперты.

Напомним

«Минфин» писал, что ночью 18 августа основные криптовалюты одновременно обрушились. Цена биткоина резко упала с $28 000 до $25 000.