Как строилась финансовая независимость: о чем упоминают банкиры под запись и без
Главное за четверг: Воспоминания банкиров об этапах становления финезависимости Украины и как работает валютный бизнес
День Независимости, 24 августа, всегда был большим праздником для Украины. Но за последние полтора года великой войны он стал еще более важным. Не только для граждан, но и для нашей банковской системы и финансовых рынков в целом. Они пережили не один кризис, несколько волн девальвации гривны и разного рода скандалов. Но самым сложным временем для большинства опрошенных финансистов стали последние два года. Минфин вместе с экспертами вспоминал этапы становления финансовой независимости Украины и сформулировал главные риски для нее сейчас.
Как работает валютный бизнес в Украине и как регулируют курсы валют. Прогноз курса доллара
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