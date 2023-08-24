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24 августа 2023, 18:30 Читати українською

Главное за четверг: Воспоминания банкиров об этапах становления финезависимости Украины и как работает валютный бизнес

Как строилась финансовая независимость: о чем упоминают банкиры под запись и без

День Независимости, 24 августа, всегда был большим праздником для Украины. Но за последние полтора года великой войны он стал еще более важным. Не только для граждан, но и для нашей банковской системы и финансовых рынков в целом. Они пережили не один кризис, несколько волн девальвации гривны и разного рода скандалов. Но самым сложным временем для большинства опрошенных финансистов стали последние два года. Минфин вместе с экспертами вспоминал этапы становления финансовой независимости Украины и сформулировал главные риски для нее сейчас.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
24 августа 2023, 19:50
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Ну да, ну да, вот именно сейчас они вам и раскажут… правду…
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