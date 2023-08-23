Чехия будет платить украинским беженцам за возвращение домой

Чехия подготовит специальную программу по добровольному возвращению беженцев в Украину. Она предусматривает оказание помощи и возмещение части расходов в таких случаях. Об этом пишет ubr.ua со ссылкой на Czech Radio.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Такие изменения предполагает проект шестой поправки к закону, известному как lex Ukrajina, касающемуся прав и обязанностей украинских беженцев в Чехии.

Кроме того, планируют продлить на один год предоставление временной защиты прибывающим украинцам, а именно до конца марта 2025 года.

«Необходимо реагировать на растущий спрос иностранцев на помощь в возвращении в Украину. Хотя ситуация в Украине во многом не удовлетворительна, уместно предложить помощь тем, кто заинтересован в возвращении», — заявили инициаторы изменений.

Читайте: Чехия сократила льготы для беженцев из Украины

По состоянию на середину августа, по данным МВД, в Чехии находились 360 900 беженцев из Украины с визами временной защиты, большинство из них — женщины и дети.

Согласно опросу, в июне вернуться из Чехии домой хотели четверть беженцев. Год назад количество желающих возвратиться составило треть.

Напомним

«Минфин» писал, что в Чехии приняли поправку к закону lex Ukraine, которая позволяет беженцам из Украины продлить свою временную защиту еще на год — до конца марта 2025 года.