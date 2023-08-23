Чехия подготовит специальную программу по добровольному возвращению беженцев в Украину. Она предусматривает оказание помощи и возмещение части расходов в таких случаях. Об этом пишет ubr.ua со ссылкой на Czech Radio.
Чехия будет платить украинским беженцам за возвращение домой
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Что известно
Такие изменения предполагает проект шестой поправки к закону, известному как lex Ukrajina, касающемуся прав и обязанностей украинских беженцев в Чехии.
Кроме того, планируют продлить на один год предоставление временной защиты прибывающим украинцам, а именно до конца марта 2025 года.
«Необходимо реагировать на растущий спрос иностранцев на помощь в возвращении в Украину. Хотя ситуация в Украине во многом не удовлетворительна, уместно предложить помощь тем, кто заинтересован в возвращении», — заявили инициаторы изменений.
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По состоянию на середину августа, по данным МВД, в Чехии находились 360 900 беженцев из Украины с визами временной защиты, большинство из них — женщины и дети.
Согласно опросу, в июне вернуться из Чехии домой хотели четверть беженцев. Год назад количество желающих возвратиться составило треть.
Напомним
«Минфин» писал, что в Чехии приняли поправку к закону lex Ukraine, которая позволяет беженцам из Украины продлить свою временную защиту еще на год — до конца марта 2025 года.
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