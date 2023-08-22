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22 августа 2023, 16:20 Читати українською

Рада может ограничить ставки по микрокредитам на уровне 3880% годовых

Законопроект об усовершенствовании государственного регулирования рынков финансовых услуг № 9422 предусматривает ограничение ставок по микрокредитам на уровне 1% в сутки, однако окончательно максимальный его размер будет определен при подготовке документа ко второму чтению по итогам исследования рынка. Об этом глава Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

Законопроект об усовершенствовании государственного регулирования рынков финансовых услуг № 9422 предусматривает ограничение ставок по микрокредитам на уровне 1% в сутки, однако окончательно максимальный его размер будет определен при подготовке документа ко второму чтению по итогам исследования рынка.
Фото: depositphotos

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Что будет с процентами

«Думаю, что конкретный процент можно будет обсудить ко второму чтению. Кстати, я не исключаю, что он будет ниже 1%… Пока проводят исследования рынка, необходимо получить его результаты, получить позицию и цифры от Нацбанка и уже определяться до второго чтения», — сказал Гетманцев.

По его словам, пока финансовый комитет предлагает поэтапно снизить потолок ставки до уровня 1% в сутки.

«Мы предлагаем 1%, но не сразу: сначала 2,5%, потом 1,5%, потом 1%», — объяснил глава комитета.

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Он считает, что внедрение такого ограничения заставит игроков рынка более ответственно подходить к вопросу оценки рисков и кредитоспособности клиентов.

Гетманцев уточнил, что законопроект вводит показатель «дневная процентная ставка по потребительскому кредиту», информацию о которой компании обяжут указывать в договоре по потребительскому кредиту.

«Самая жадная микрокредитная организация устанавливала годовую процентную ставку на уровне 244 460% годовых, а шесть из 29 компаний устанавливали ставку на уровне более 50% тысяч годовых! Но вопрос не только в ставке, вопрос вообще в том, чтобы они сообщали людям реальные условия», — отметил Гетманцев.

Кроме того, кредитору запрещается требовать уплаты каких-либо платежей, не указанных в договоре. На него также налагается обязательство передавать информацию по всем потребительским кредитам в бюро кредитных историй.

Также упорядочивается вопрос рекламы и усиливается ответственность микрокредитных организаций за нарушения в этих областях, а Нацбанку предоставляются полномочия устанавливать дополнительные требования по оценке кредитной способности заемщика.

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Напомним

Как сообщалось, в июне Гетманцев и ряд других депутатов зарегистрировали в Верховной Раде законопроект № 9422 об ограничении процентной ставки по потребительским кредитам на уровне 1% в сутки, хотя недавно Нацбанк предлагал более жесткие ограничения — 0,8% в сутки.

Ставка 1% в сутки по формуле сложного процента выводит на годовую ставку около 3880%, 0,08% — 1930%.

Ранее в НБУ признавали, что кредиты в финансовых организациях очень дорогие. Однако ограничивать процентные ставки по тем или иным кредитам для населения не собирались .

Свою позицию объясняли тем, что, во-первых, в законодательстве отсутствуют нормы об ограничениях. Не предусмотрена такая возможность и в полномочиях НБУ.

Во-вторых, это рыночные отношения. И все финансовые учреждения, предоставляющие потребительские кредиты, работают в одинаковых условиях.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
22 августа 2023, 16:24
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Гарне число, мені подобається.
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