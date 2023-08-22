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22 августа 2023, 11:40 Читати українською

Курс доллара снова идет вверх: что реально происходит

Последние несколько дней наличный курс доллара растет, а у многих обменников финкомпаний еще и сохраняется многокурсие. О том, что реально происходит с курсом рассказал финансовый аналитик «Минфина» Алексей Козырев.

Последние несколько дней наличный курс доллара растет, а у многих обменников финкомпаний еще и сохраняется многокурсие.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что происходит на рынке

«Действительно, за последние дни наличный курс доллара растет. Причем, у части обменников финансовых компаний еще и сохраняется многокурсие, когда операции по „белым“ долларам по курсу покупки/продажи отличаются по сравнению с ценниками по „синим“ долларам, что является нонсенсом для всех стран, кроме нашей», — отметил Козырев.

По его словам, и «белые» и «синие» доллары — одинаковое платежное средство в США и принимаются ими одинаково.

«Это „многокурсие“ — экономический маразм, который наверное есть только у нас в Украине», — говорит аналитик.

Козырев уточнил, что взлет курсов за последние дни связан с другим.

Читайте: Прогноз курса на неделю: что может снова «взорвать» котировки доллара и евро

«Во-первых, в крупных сетях валютообменников участились проверки правоохранителей и других контролирующих органов. Это сократило число работающих точек обмена, особенно — оптовых. Ведь многие сети, узнавая о возможных проверках в их регионе просто предпочитают не работать в это время. Сокращение точек при сохранении потребностей в валютных операциях — всегда шанс заработать на этом оставшимся. Это и приводит к повышению ценников обменок», — говорит финансовый аналитик.

Кроме этого, по его словам, 21 августа стало известнооб аннулировании лицензии ООО «Финод» — в связи с невыполнением примененного Национальным банком меры воздействия в виде обязательства принять меры по устранению нарушения и причин, способствовавших совершению нарушения.

«Это один из крупнейших операторов этого рынка, что сокращает и без того, уменьшившееся число обменников. В итоге, имеем очередной „загон оленей“ по курсу. Считаю такое положение дел ситуативным и если граждане не будут весть на игру „на повышение“ — все достаточно быстро стихнет, хотя попытки раскачать рынок и курс будут продолжаться», — подытожил аналитик.

Курс наличного доллара в банках 22 августа

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 36

+
+49
Kaleso
Kaleso
22 августа 2023, 11:51
#
Стаття бред
+
+19
Genna Smatko
Genna Smatko
22 августа 2023, 11:55
#
Готовятся к пересмотру фиксированной цены на 38,12
+
0
torn
torn
22 августа 2023, 12:32
#
Действительно некоторые СМИ со ссылкой на инсайды пишут о возможном увеличении фиксированного курса. Посмотрим, если НБУ официально выступит с опровержением, то может собьют инфо повод.
+
+15
Alex2006
Alex2006
22 августа 2023, 12:38
#
Що за нісенітниця? Нема жодних причин для такого перегляду. Загін на готівці лише через те, що на обмінки серйозно наїхали та закрили Фінод.
+
+4
Kaleso
Kaleso
22 августа 2023, 12:48
#
Проснися
+
0
Alex2006
Alex2006
22 августа 2023, 12:50
#
Ну, мої справджені прогнози говорять самі за себе, що я якраз в реальності, на відміну від кабанчиків з їх мріями про 50, щоб вийти зі збитків від купівлі дорогого долару :)
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
22 августа 2023, 13:00
#
А что ты будешь делать если НБУ пересмотрит курс ?

Это вопрос сколько валюты НБУ может себе позволить потратить , или 500 лямов в неделю , или 300 , или 100 или ничего .

Ты видишь как норму тратить 500 лямов и ничего не менять , ну чтоб виски в магазине стоил недорого .
+
0
Riojas
Riojas
22 августа 2023, 13:02
#
Что такого катастрофического произошло за последние две недели, чтобы пересматривать курс, который они держали год? Все лето болтался около 37, сейчас небольшой сезонный рост. Я вот думаю фиксировать часть по 38.2.
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
22 августа 2023, 13:06
#
Во первых всегда настает тот самый момент , во вторых — это и спрос от агропроизводителей и я думаю запасы топливом на зиму .

Вообще стандартный цикл — лето самый низкий курс , осень рост , перебор на 12−15 декабря — начинают сдавать к новому году , потом высокий курс до февраля , и с февраля сеоьхозпроизводители потихоньку сдают под семена и топливо .
+
+41
Riojas
Riojas
22 августа 2023, 13:15
#
Все правильно, только почему нацбанк должен именно сейчас отреагировать на сезонный цикл с не самым большим давлением снижением официального курса?
Набегов на обменки нет, более того, вчера не было гривны.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
22 августа 2023, 13:18
#
Потому что он тратит по 500 лямов каждую неделю . все когда-то заканчивается . по меморандуму МВФ НБУ должен перейти на плавающий курс . Повышение может быть первым шагом .

Я не уверен что это произойдет вот прям сейчас , но скорее всего до середины 1 квартала 2024 мы будем иметь рыночный курс с фиксированной подпоркой от НБУ .

Ваше дело что вам делать . Я бы не торопился бы с продажей как минимум до начала декабря . Ну если вам не нужна гривна на какие то дела .
+
0
Alex2006
Alex2006
22 августа 2023, 13:22
#
То не важливо, навіть якщо по 1млрд буде витрачати щотижня, якщо при цьому ЗВР ще й зростають, то нема причин нічого підвищувати. Чим вище курс — тим гірше для економіки, фронту та людей і нижче доходи бюджету. А зараз є стабільність, нема сенсу щось змінювати, як би про це не мріяли ті, хто нагреблись долару по 40+.
+
0
Riojas
Riojas
22 августа 2023, 13:32
#
В этом что-то есть, но по-моему пока рано, если там не совсем все плохо. Это фиксация того, что ниже не будет. В прошлый раз такое было, когда официальный курс и рыночный отличались гривен на 6 и народ выметал все купюры зеленого цвета.
+
0
Riojas
Riojas
22 августа 2023, 13:33
#
Тут тоже не все так однозначно, у нас одна из самых больших статей расхода (после военных) это социалка, и вот она как раз фиксирована в гривне. При этом вся «материальная помощь» приходит в валюте.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
22 августа 2023, 13:34
#
А ЗВР при 1 млрд в неделю будут расти ?

вы знаете платежный план от НБУ , планируемые поступления ?

Вы знаете позицию наших кредиторов ? Мы занимаем не на рынке , а по специальным кредитам . Хотят ли они оплачивать нам виски ?
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0
Kaleso
Kaleso
22 августа 2023, 14:20
#
Всмислі гірше ? Ти аналітик від Бога
+
0
Lolik1837
Lolik1837
22 августа 2023, 14:50
#
Зато кабанчики сдают свой доллар уже по 38,6 и покупают его через трехмесячные депозиты в Сенс банке по 37.0.УЖЕ 17% годовых в валюте получается.
А кто-то из кабанчиков выжидают курса по 40 выше и закупиться по 37.0. Тогда ставка вообще за 30% зашкаливать будет в ВАЛЮТЕ

В очередной раз, «кабанчики», делавшие ставку на доллар — в выигрыше по сравнению с «гривнистами»
+
0
Alex2006
Alex2006
22 августа 2023, 15:27
#
Так то депозитчики, а не кабанчики) Кабанчики це ті, хто влетіли з купівлею долару по 40+ і тепер доводиться залякувати оленів, щоб ті бігли піднімати курс, щоб кабанчики вийшли зі збитків) Так само і зараз, депозитчики заробили за рахунок збитків тих оленів, кого затарили зараз по 38.5. І потім ті олені перетворяться на нових кабанчиків і так само будуть залякувати інших оленів, коли курс знову впаде, щоб вже нові олені піднімали їм курс для виходу зі збитків)
+
0
Lolik1837
Lolik1837
22 августа 2023, 15:33
#
«Так то депозитчики, а не кабанчики) Кабанчики це ті, хто влетіли з купівлею долару по 40+ «

Никто не запрещает им стать депозитчиками . Доллары то у них есть
+
0
engine
engine
22 августа 2023, 13:03
#
Г-споди! Весной курс падает, осенью растет, что вам не ясно? Там еще ставочку ФРС подняли, доллар растет сам по себе (к золоту и битку).
+
0
Riojas
Riojas
22 августа 2023, 13:17
#
Кстати вот интересно, а когда учетные ставки ФРС и ЕЦБ хоть как-то отразятся на наших валютных депозитах? Даже 2% это несерьезно.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
22 августа 2023, 13:19
#
Эти ставки отражаются на количестве доллара и евро . И прямо не влияют потому что просто этих долларов станет меньше у наших экспортеров (падение цен на сырье) , а НБУ сейчас закрывает весь недостаток . Т. е. будет не 500 а 600 продавать . И это вопрос только к НБУ и его кредиторам — хотят ли они оплачивать нам дешевый виски .
+
0
Три літри
Три літри
22 августа 2023, 13:27
#
А чого вони повинні відобразитись? В США активно кредитують в доларі, а не гривні, тому там і відповідно є чим платити по депозитах.

А в нас що кредитують в доларі?
+
0
Riojas
Riojas
22 августа 2023, 13:35
#
Мы занимаем на внешних рынках? В валюте и не по 0.01%. «Себестоимость» валюты должна же отразиться на наших займах? Просто не пойму, почему не задействуется внутренний рынок. Многие уже как минимум бы подумали о валютном депозите в гос. банке процентов под 5.
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
22 августа 2023, 13:41
#
Это вообще интересная история , мы живем в заповеднике , наше правительство размещало евробонды под 8−9% годовых , при этом своих она считает типа рабами , типа им деваться некуда . Это очень странная позиция . Они видимо не хотят чтоб внутри поменяли бумагу на доллары и положили на депозит , такая смена не приводит к притоку валюты из вне . Разумно в плане рабской экономики аля ссср , но очень глупо в перспективе .
+
0
Riojas
Riojas
22 августа 2023, 14:01
#
Ну да, добились только того, что тушкой или чучелком валюту из страны просто выводят.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
22 августа 2023, 14:31
#
Это правда . Схемы находятся . Потери большие, но итог тот же .
+
+26
Илья Лимпа
Илья Лимпа
22 августа 2023, 14:36
#
Та Євробонди українські , по 8−9% ще та піраміда , хто купив наприклад в 2015—2016 номінал 1000€ , зараз продають за 200−250€ бо держава їх і не думає гасити , через рік буде 100% пролонгація , а внутрішні депозити повертають в повному об'ємі , поки що, звичайно процент мізер , але й ризик меньший від Євробондів
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
22 августа 2023, 14:42
#
Илья , рейтинг займа государства всегда выше рейтинга любого банка этого государства . Я понимаю что в целом вы правы , но посмотрим что скажет запад . По меморандуму МВФ уже создали комиссию которая должна ответить на вопрос об управлении внешним долгом на 24−26 гг .

Иными словами те кто вложил в евробонды — они так же рискуют как и вы вложившись в банк , только эти риски отображены в котировках (32−35 сейчас) .
+
0
Три літри
Три літри
22 августа 2023, 15:30
#
Мы занимаем на внешних рынках?

До депозитів в комерційних банках це яке відношення має? Це називається на городі бузіна, а в Києві дядько.

Якщо ти хочеш позичити гроші саме державі то є військові облігації держави. Але й вони ніяк не повʼязані зі ставкою ФРС бо ми не кредитуємось в американських банках щоб гроші населення України мали якусь більшу привабливість
+
+15
Три літри
Три літри
22 августа 2023, 13:14
#
Олені, Олені, Олені, не бриті і не голені
+
0
kadaad1988
kadaad1988
22 августа 2023, 14:39
#
Что происжодит, да просто доллар набирает реальную стоимость.
+
0
Alex2006
Alex2006
22 августа 2023, 15:01
#
Нісенітниці, його реальна вартість наразі 34, якби експортери не притримували виручку. Наразі просто маємо класичний загін оленів, як минулого року, нічого нового, знову лише пострижуть оленів як тоді :)
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
22 августа 2023, 15:05
#
Мы ж уже обсуждали , как экспортеры могут придерживать выручку ?

при этом у вас норм если нбу будет тратить 1 млрд в неделю , но при этом он не может перекрыть «придерживаемую выручку» , почему ?

хватит там летать в мечтах , у нас уже нет азовстали , нет каналов для вывоза металла , зерно вывозим с огромными затратами , IT упало …

а у вас все тиграм не докладывают мясо .
+
0
Alex2006
Alex2006
22 августа 2023, 15:25
#
>но при этом он не может перекрыть «придерживаемую выручку» , почему
Бо не хочуть сваритись зі «своїми» експортерами, які свято вірять у силу долару і такий крок їм дуже не сподобається)) А так вони самі відповідальні за свої збитки через притримування виручки)

>хватит там летать в мечтах , у нас уже нет азовстали , нет каналов для вывоза металла , зерно вывозим с огромными затратами , IT упало …
Курс залежить не від експорту, а від багатьох факторів, а головне, це співвідношення. Якщо експорт впав, і імпорт так само впав — нічого для курсу не змінюється. Мій прогноз зафіксований, з часом усе перевірите, як можете і перевірити поточні прогнози, які вже збулись і у які так само мало хто вірив :)
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
22 августа 2023, 15:27
#
Если НБУ в замазке со своими экспортерами то почему бы не сделать курс 100?

А импорт у нас упал? Стали меньше пить виски? А потому что упал потому НБУ теперь докладывает своих по 500 лямов в неделю?
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