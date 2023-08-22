Курс доллара снова идет вверх: что реально происходит

Последние несколько дней наличный курс доллара растет, а у многих обменников финкомпаний еще и сохраняется многокурсие. О том, что реально происходит с курсом рассказал финансовый аналитик «Минфина» Алексей Козырев.

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Что происходит на рынке

«Действительно, за последние дни наличный курс доллара растет. Причем, у части обменников финансовых компаний еще и сохраняется многокурсие, когда операции по „белым“ долларам по курсу покупки/продажи отличаются по сравнению с ценниками по „синим“ долларам, что является нонсенсом для всех стран, кроме нашей», — отметил Козырев.

По его словам, и «белые» и «синие» доллары — одинаковое платежное средство в США и принимаются ими одинаково.

«Это „многокурсие“ — экономический маразм, который наверное есть только у нас в Украине», — говорит аналитик.

Козырев уточнил, что взлет курсов за последние дни связан с другим.

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«Во-первых, в крупных сетях валютообменников участились проверки правоохранителей и других контролирующих органов. Это сократило число работающих точек обмена, особенно — оптовых. Ведь многие сети, узнавая о возможных проверках в их регионе просто предпочитают не работать в это время. Сокращение точек при сохранении потребностей в валютных операциях — всегда шанс заработать на этом оставшимся. Это и приводит к повышению ценников обменок», — говорит финансовый аналитик.

Кроме этого, по его словам, 21 августа стало известнооб аннулировании лицензии ООО «Финод» — в связи с невыполнением примененного Национальным банком меры воздействия в виде обязательства принять меры по устранению нарушения и причин, способствовавших совершению нарушения.

«Это один из крупнейших операторов этого рынка, что сокращает и без того, уменьшившееся число обменников. В итоге, имеем очередной „загон оленей“ по курсу. Считаю такое положение дел ситуативным и если граждане не будут весть на игру „на повышение“ — все достаточно быстро стихнет, хотя попытки раскачать рынок и курс будут продолжаться», — подытожил аналитик.

Курс наличного доллара в банках 22 августа