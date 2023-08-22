Последние несколько дней наличный курс доллара растет, а у многих обменников финкомпаний еще и сохраняется многокурсие. О том, что реально происходит с курсом рассказал финансовый аналитик «Минфина» Алексей Козырев.
Курс доллара снова идет вверх: что реально происходит
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Что происходит на рынке
«Действительно, за последние дни наличный курс доллара растет. Причем, у части обменников финансовых компаний еще и сохраняется многокурсие, когда операции по „белым“ долларам по курсу покупки/продажи отличаются по сравнению с ценниками по „синим“ долларам, что является нонсенсом для всех стран, кроме нашей», — отметил Козырев.
По его словам, и «белые» и «синие» доллары — одинаковое платежное средство в США и принимаются ими одинаково.
«Это „многокурсие“ — экономический маразм, который наверное есть только у нас в Украине», — говорит аналитик.
Козырев уточнил, что взлет курсов за последние дни связан с другим.
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«Во-первых, в крупных сетях валютообменников участились проверки правоохранителей и других контролирующих органов. Это сократило число работающих точек обмена, особенно — оптовых. Ведь многие сети, узнавая о возможных проверках в их регионе просто предпочитают не работать в это время. Сокращение точек при сохранении потребностей в валютных операциях — всегда шанс заработать на этом оставшимся. Это и приводит к повышению ценников обменок», — говорит финансовый аналитик.
Кроме этого, по его словам, 21 августа стало известнооб аннулировании лицензии ООО «Финод» — в связи с невыполнением примененного Национальным банком меры воздействия в виде обязательства принять меры по устранению нарушения и причин, способствовавших совершению нарушения.
«Это один из крупнейших операторов этого рынка, что сокращает и без того, уменьшившееся число обменников. В итоге, имеем очередной „загон оленей“ по курсу. Считаю такое положение дел ситуативным и если граждане не будут весть на игру „на повышение“ — все достаточно быстро стихнет, хотя попытки раскачать рынок и курс будут продолжаться», — подытожил аналитик.
Курс наличного доллара в банках 22 августа
Комментарии - 36
Это вопрос сколько валюты НБУ может себе позволить потратить , или 500 лямов в неделю , или 300 , или 100 или ничего .
Ты видишь как норму тратить 500 лямов и ничего не менять , ну чтоб виски в магазине стоил недорого .
Вообще стандартный цикл — лето самый низкий курс , осень рост , перебор на 12−15 декабря — начинают сдавать к новому году , потом высокий курс до февраля , и с февраля сеоьхозпроизводители потихоньку сдают под семена и топливо .
Набегов на обменки нет, более того, вчера не было гривны.
Я не уверен что это произойдет вот прям сейчас , но скорее всего до середины 1 квартала 2024 мы будем иметь рыночный курс с фиксированной подпоркой от НБУ .
Ваше дело что вам делать . Я бы не торопился бы с продажей как минимум до начала декабря . Ну если вам не нужна гривна на какие то дела .
вы знаете платежный план от НБУ , планируемые поступления ?
Вы знаете позицию наших кредиторов ? Мы занимаем не на рынке , а по специальным кредитам . Хотят ли они оплачивать нам виски ?
А кто-то из кабанчиков выжидают курса по 40 выше и закупиться по 37.0. Тогда ставка вообще за 30% зашкаливать будет в ВАЛЮТЕ
В очередной раз, «кабанчики», делавшие ставку на доллар — в выигрыше по сравнению с «гривнистами»
Никто не запрещает им стать депозитчиками . Доллары то у них есть
А в нас що кредитують в доларі?
Иными словами те кто вложил в евробонды — они так же рискуют как и вы вложившись в банк , только эти риски отображены в котировках (32−35 сейчас) .
До депозитів в комерційних банках це яке відношення має? Це називається на городі бузіна, а в Києві дядько.
Якщо ти хочеш позичити гроші саме державі то є військові облігації держави. Але й вони ніяк не повʼязані зі ставкою ФРС бо ми не кредитуємось в американських банках щоб гроші населення України мали якусь більшу привабливість
при этом у вас норм если нбу будет тратить 1 млрд в неделю , но при этом он не может перекрыть «придерживаемую выручку» , почему ?
хватит там летать в мечтах , у нас уже нет азовстали , нет каналов для вывоза металла , зерно вывозим с огромными затратами , IT упало …
а у вас все тиграм не докладывают мясо .
Бо не хочуть сваритись зі «своїми» експортерами, які свято вірять у силу долару і такий крок їм дуже не сподобається)) А так вони самі відповідальні за свої збитки через притримування виручки)
>хватит там летать в мечтах , у нас уже нет азовстали , нет каналов для вывоза металла , зерно вывозим с огромными затратами , IT упало …
Курс залежить не від експорту, а від багатьох факторів, а головне, це співвідношення. Якщо експорт впав, і імпорт так само впав — нічого для курсу не змінюється. Мій прогноз зафіксований, з часом усе перевірите, як можете і перевірити поточні прогнози, які вже збулись і у які так само мало хто вірив :)
А импорт у нас упал? Стали меньше пить виски? А потому что упал потому НБУ теперь докладывает своих по 500 лямов в неделю?