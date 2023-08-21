Национальный банк Украины аннулировал лицензии двум небанковским учреждениям. Об этом говорится в сообщении регулятора.
НБУ аннулировал лицензии двум небанковским учреждениям, одно из которых — крупный игрок на рынке обмена валют
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Кому аннулировали лицензии
Аннулированы все имеющиеся лицензии в:
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ООО ФК «Риальто» (ЕГРПОУ 43492595);
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ООО «Финод» (ЕГРПОУ 38352312).
Причина
Лицензии ФК «Риальто» аннулированы в связи с признанием деловой репутации владельца существенного участия и руководителя «Риальто», а также самого небанковского финансового учреждения небезупречным.
Лицензии ООО «Финод» — в связи с невыполнением примененного Национальным банком меры влияния в виде обязательства принять меры по устранению нарушения и причин, способствовавших совершению нарушения .
Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 21 августа 2023 года.
Справка
ООО «Финод» — крупный игрок рынка обмена валют. ООО создано в 2012 году. Уставный капитал — 15 млн грн. Основное направление деятельности — торговля валютными ценностями в наличной форме (обмен валют). Руководителем считается Ткаленко Максим.
Общее количество касс насчитывает более 400 единиц в 9 обособленных подразделениях (отделениях), предоставляющих услуги в Одесской, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Николаевской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Харьковской, Запорожской, Полтавской, Ровенской областях.
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