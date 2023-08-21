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21 августа 2023, 17:54 Читати українською

НБУ аннулировал лицензии двум небанковским учреждениям, одно из которых — крупный игрок на рынке обмена валют

Национальный банк Украины аннулировал лицензии двум небанковским учреждениям. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Национальный банк Украины аннулировал лицензии двум небанковским учреждениям.

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Кому аннулировали лицензии

Аннулированы все имеющиеся лицензии в:

  • ООО ФК «Риальто» (ЕГРПОУ 43492595);

  • ООО «Финод» (ЕГРПОУ 38352312).

Причина

Лицензии ФК «Риальто» аннулированы в связи с признанием деловой репутации владельца существенного участия и руководителя «Риальто», а также самого небанковского финансового учреждения небезупречным.

Лицензии ООО «Финод» — в связи с невыполнением примененного Национальным банком меры влияния в виде обязательства принять меры по устранению нарушения и причин, способствовавших совершению нарушения .

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 21 августа 2023 года.

Справка

ООО «Финод» — крупный игрок рынка обмена валют. ООО создано в 2012 году. Уставный капитал — 15 млн грн. Основное направление деятельности — торговля валютными ценностями в наличной форме (обмен валют). Руководителем считается Ткаленко Максим.

Общее количество касс насчитывает более 400 единиц в 9 обособленных подразделениях (отделениях), предоставляющих услуги в Одесской, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Николаевской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Харьковской, Запорожской, Полтавской, Ровенской областях.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Vlad UKR
Vlad UKR
21 августа 2023, 18:35
#
А Гарант открылся ? Они спешно тоже закрылись .
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