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14 августа 2023, 14:12 Читати українською

Приватбанк отчитался о рекордных доходах в первом полугодии (инфографика)

В первом полугодии 2023 года государственный Приватбанк получил прибыль в размере 29,7 млрд грн, побив свой предыдущий рекорд. Об этом сообщила пресс-служба банка.

В первом полугодии 2023 года государственный Приватбанк получил прибыль в размере 29,7 млрд грн, побив свой предыдущий рекорд.
Фото: delo.ua

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Финансовые результаты

Остатки на срочных депозитных счетах физлиц в гривне выросли на 18% (на 6,9 млрд грн). В целом остатки на счетах клиентов увеличились на 3,5% (на 16,1 млрд. грн.).

Читайте: Вкладчики второй месяц подряд закрывают счета в Приватбанке — данные НБУ

Кредитный портфель физических лиц вырос на 14% или на 6 млрд грн — до 49,2 млрд грн. С начала года банк увеличил долю рынка кредитов физическим лицам до 36%.

В целом депозитный портфель физлиц достиг 354 млрд грн, благодаря чему доля рынка увеличилась до 35,6%.

Приватбанк профинансировал 10,3 тыс. предприятий, предоставив новые кредиты на 15,6 млрд грн. С начала года кредитный портфель бизнес-клиентов вырос на 11%, что позволило банку войти в тройку лидеров по агрокредитованию.

Читайте: Украинские банки получили рекордную прибыль за последние пять лет

Напомним

За пять месяцев 2023 года украинские банки заработали 53,59 млрд грн. Это в 2,2 раза больше показателя соответствующего периода 2021 года.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
0
jakiro
jakiro
14 августа 2023, 14:17
#
Паразити, поки вся країна лежве дише вони ше знущаються. Я б оштрафував за такі заявочки
+
0
yarg
yarg
14 августа 2023, 15:07
#
За які? за те, що державне підприємство приносить бюджету прибуток, а не збитки? Ви що — *** росіянин?
+
0
zevs1
zevs1
14 августа 2023, 15:12
#
Приват всегда приносил прибыль вне зависимости кто его владелец.
+
0
yarg
yarg
14 августа 2023, 15:15
#
Те кто не приносит прибыль — идут на ликвидацию.
+
+15
jakiro
jakiro
14 августа 2023, 17:02
#
Мені це ваше «підприємство» винне гроші і віддає лише по 100к в день!
+
0
yarg
yarg
14 августа 2023, 17:12
#
Який жах…
а чому всім іншим — такого обмеження немає. Чим же ви гірші ?
+
0
Vadim531
Vadim531
14 августа 2023, 14:44
#
Один из самых *** банков в стране
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