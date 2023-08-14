Приватбанк отчитался о рекордных доходах в первом полугодии (инфографика)

В первом полугодии 2023 года государственный Приватбанк получил прибыль в размере 29,7 млрд грн, побив свой предыдущий рекорд. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Финансовые результаты

Остатки на срочных депозитных счетах физлиц в гривне выросли на 18% (на 6,9 млрд грн). В целом остатки на счетах клиентов увеличились на 3,5% (на 16,1 млрд. грн.).

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Кредитный портфель физических лиц вырос на 14% или на 6 млрд грн — до 49,2 млрд грн. С начала года банк увеличил долю рынка кредитов физическим лицам до 36%.

В целом депозитный портфель физлиц достиг 354 млрд грн, благодаря чему доля рынка увеличилась до 35,6%.

Приватбанк профинансировал 10,3 тыс. предприятий, предоставив новые кредиты на 15,6 млрд грн. С начала года кредитный портфель бизнес-клиентов вырос на 11%, что позволило банку войти в тройку лидеров по агрокредитованию.

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Напомним

За пять месяцев 2023 года украинские банки заработали 53,59 млрд грн. Это в 2,2 раза больше показателя соответствующего периода 2021 года.