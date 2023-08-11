Нацбанк смягчает ряд валютных ограничений

Национальный банк с 12 августа 2023 года смягчает ряд валютных ограничений для более активного участия банков-нерезидентов на рынке ОВГЗ, увеличения притока иностранной валюты в страну, а также поддержки социальных инициатив по защите граждан. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Кроме того, приняты дополнительные меры, чтобы предотвратить непродуктивный отток капитала из Украины для сохранения устойчивости валютного рынка», — говорится в сообщении.

Переводы за границу для выплаты пенсий гражданам Украины

АО «Укрпочта» как назначенный оператор услуг почтовой связи сможет осуществлять переводы с целью обеспечения выплаты пенсий и денежных пособий в пользу граждан Украины, временно находящихся за границей.

«Это позволит поддержать социальные инициативы по защите пенсионеров, вынужденно находящихся за пределами Украины, и обеспечить выплаты гарантированных им государством пенсий и денежных пособий», — заявили в НБУ.

Регулятор также напомнил, что в июне прошлого года НБУ также разрешил переводить средства за границу для выплат пенсий гражданам в рамках международных договоров, заключенных Украиной с иностранными государствами.

Участие банков-нерезидентов в операциях по ОВГЗ, номинированным в национальной валюте

Национальный банк позволит осуществлять перевод средств в гривне на корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в украинских банках, для проведения операций с внутренними государственными облигациями Украины (ОВГЗ), номинированными в национальной валюте, участником которых является банк-нерезидент.

По оценкам НБУ, такие изменения должны способствовать более активному участию банков-нерезидентов в операциях с гривневыми ОВГЗ и одновременно благодаря сохранению ограничения на конвертацию этих средств в иностранную валюту и их перевод за границу это не приведет к усилению давления на валютный рынок.

Перевод средств за границу товарными биржами для возврата гарантийного обеспечения для участия в торгах

Товарные биржи получат возможность перевода средств нерезиденту с целью возврата предварительно внесенной им суммы гарантийного обеспечения для участия в биржевых торгах.

В то же время, такой возврат может осуществляться только за счет средств, которые были предварительно перечислены нерезидентом из-за границы для участия в торгах на товарной бирже. Соответственно покупка иностранной валюты не будет осуществляться, так что это не будет усиливать давление на валютный рынок.

По словам Нацбанка, такие изменения позволят обеспечить выполнение биржами своих обязательств перед участниками торгов, что, со своей стороны, будет способствовать увеличению притока иностранной валюты в Украину.

Валютный надзор банков за соблюдением резидентом предельных сроков расчетов по операции по импорту товаров

Определено, что у банков нет возможности завершать валютный надзор за операцией по импорту товаров, если происходит полный или частичный возврат средств импортеру со счета нерезидента, открытого в украинском банке.

Соответствующее изменение необходимо, чтобы предотвратить непродуктивный отток иностранной валюты за границу, что позволит защитить международные резервы Украины и стабильность на валютном рынке.