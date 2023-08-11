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11 августа 2023, 13:17 Читати українською

Нацбанк смягчает ряд валютных ограничений

Национальный банк с 12 августа 2023 года смягчает ряд валютных ограничений для более активного участия банков-нерезидентов на рынке ОВГЗ, увеличения притока иностранной валюты в страну, а также поддержки социальных инициатив по защите граждан. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк с 12 августа 2023 года смягчает ряд валютных ограничений для более активного участия банков-нерезидентов на рынке ОВГЗ, увеличения притока иностранной валюты в страну, а также поддержки социальных инициатив по защите граждан.
Фото: pixabay.com

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«Кроме того, приняты дополнительные меры, чтобы предотвратить непродуктивный отток капитала из Украины для сохранения устойчивости валютного рынка», — говорится в сообщении.

Переводы за границу для выплаты пенсий гражданам Украины

АО «Укрпочта» как назначенный оператор услуг почтовой связи сможет осуществлять переводы с целью обеспечения выплаты пенсий и денежных пособий в пользу граждан Украины, временно находящихся за границей.

«Это позволит поддержать социальные инициативы по защите пенсионеров, вынужденно находящихся за пределами Украины, и обеспечить выплаты гарантированных им государством пенсий и денежных пособий», — заявили в НБУ.

Регулятор также напомнил, что в июне прошлого года НБУ также разрешил переводить средства за границу для выплат пенсий гражданам в рамках международных договоров, заключенных Украиной с иностранными государствами.

Участие банков-нерезидентов в операциях по ОВГЗ, номинированным в национальной валюте

Национальный банк позволит осуществлять перевод средств в гривне на корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в украинских банках, для проведения операций с внутренними государственными облигациями Украины (ОВГЗ), номинированными в национальной валюте, участником которых является банк-нерезидент.

По оценкам НБУ, такие изменения должны способствовать более активному участию банков-нерезидентов в операциях с гривневыми ОВГЗ и одновременно благодаря сохранению ограничения на конвертацию этих средств в иностранную валюту и их перевод за границу это не приведет к усилению давления на валютный рынок.

Перевод средств за границу товарными биржами для возврата гарантийного обеспечения для участия в торгах

Товарные биржи получат возможность перевода средств нерезиденту с целью возврата предварительно внесенной им суммы гарантийного обеспечения для участия в биржевых торгах.

В то же время, такой возврат может осуществляться только за счет средств, которые были предварительно перечислены нерезидентом из-за границы для участия в торгах на товарной бирже. Соответственно покупка иностранной валюты не будет осуществляться, так что это не будет усиливать давление на валютный рынок.

По словам Нацбанка, такие изменения позволят обеспечить выполнение биржами своих обязательств перед участниками торгов, что, со своей стороны, будет способствовать увеличению притока иностранной валюты в Украину.

Валютный надзор банков за соблюдением резидентом предельных сроков расчетов по операции по импорту товаров

Определено, что у банков нет возможности завершать валютный надзор за операцией по импорту товаров, если происходит полный или частичный возврат средств импортеру со счета нерезидента, открытого в украинском банке.

Соответствующее изменение необходимо, чтобы предотвратить непродуктивный отток иностранной валюты за границу, что позволит защитить международные резервы Украины и стабильность на валютном рынке.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 14

+
+90
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
11 августа 2023, 13:24
#
Очень сильно смягчили. пенсию пенсионерам стали отдавать … жесть. на свою сотку баксов в месяц они ни в чем себе в германии не будут отказывать.
+
+160
Dmitrik7
Dmitrik7
11 августа 2023, 13:31
#
Правильные пенсионеры наверное застряли в Монако. Вот и послабили.

Ну, а че, не бросать же в беде.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
11 августа 2023, 13:57
#
333%
+
0
zevs1
zevs1
11 августа 2023, 14:06
#
Dmitrik7
+500
+
0
tyshenkoV
tyshenkoV
11 августа 2023, 14:10
#
А зачем вообще платить какие-то социальные выплаты тем, кто выехал заграницу? Деньги на войну нужны, а не на то что б обеспечивать кому-то их существование заграницей
+
+30
Rubi0
Rubi0
11 августа 2023, 14:24
#
На войну кому, военкомам на виллы или коррупционерам чтоб больше распилить?
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
11 августа 2023, 15:07
#
>А зачем вообще платить какие-то социальные выплаты тем, кто выехал заграницу? Деньги на войну нужны, а не на то что б обеспечивать кому-то их существование заграницей

А зачем вам нужны ваши деньги ??? они нужны на войну — аннулировать все ваши депозиты и счета, оставить только зарплатный.

Приучайтесь ваши деньги это ваши деньги, чужие деньги это чужие деньги.
+
0
Vadim531
Vadim531
11 августа 2023, 13:59
#
По сути тут интересен только второй пункт — покупка гривневых овдп банками-нерезидентами. Вопрос как это отразится на курсе, и будет ли вобще интернс к нашим гривневым овдп у иностранных банков?! Только при усллвии стабильности самой гривны может быть спрос со стороны иностранцев имхо, а значит коридор 37−38 на зеленый, рискну предположить, будет закладываться и на следующий год
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
11 августа 2023, 15:08
#
Никак. Никто не будет этим заниматься если игра в одни ворота. Свои схемы будут крутить.
+
+15
AleksandrBank
AleksandrBank
11 августа 2023, 14:07
#
Батальон Монако та Куршавель дуже потребують пенсій та соц.виплат, тому УкрПошта зможе їх задовольнити.

Якщо серьозно, тільки ця новина може мати вплив на нові розміщення ОВГЗ:

Національний банк дозволить здійснювати переказ коштів у гривні на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в українських банках, для проведення операцій з внутрішніми державними облігаціями України (ОВДП), номінованими в національній валюті, учасником яких є банк-нерезидент.
За оцінками НБУ, такі зміни мають посприяти активнішій участі банків-нерезидентів у операціях з гривневими ОВДП та водночас завдяки збереженню обмеження на конвертацію цих коштів у іноземну валюту та їх переказ за кордон це не призводитиме до посилення тиску на валютний ринок.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
11 августа 2023, 14:39
#
Это решение НБУ касается только пенсионеров, получавших пенсию
на Укрпочте и затем выехавших за пределы страны.

Пенсионеры, получающие пенсию на банковские карты укрбанков
уже полтора года без проблем рассчитываются гривневыми пенсионными
картами в Европе и не парятся по этому поводу…
Больше всего пенсионных карт, по которым производятся периодические
оплаты в странах Евросоюза — приватовские…

Члены батальона Монако и Куршавель не оформляют ни пенсии ни соцвыплаты
через Укрпочту, поэтому это решение им ничем не поможет, но и не навредит.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
11 августа 2023, 15:13
#
Думаю главные вещи тут были две, про ОДВП — для своих схем, и валютный контроль за импортерами, по расчетам. А пенсионеры — эти типа проявление заботы о пенсах чтоб на это обратили внимание.

да и коммиссии на свифт будут как раз пол пенсии пенсионеров.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 августа 2023, 14:49
#
…валютный надзор банков за соблюдением резидентом предельных сроков расчетов по операции по импорту товаров…
Может кто-то из экспертов по укр банкам, расскажет с чем это связанно и всю историю появления этой «функции» в 1993 году.
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
11 августа 2023, 15:10
#
Это вот как раз и была вся цель этих «смягчений» .
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