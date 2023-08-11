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11 августа 2023, 12:03 Читати українською

17% украинских беженцев не планируют возвращаться в Украину после окончания войны — опрос

Среди находящихся за рубежом граждан Украины 17% уже решили не возвращаться домой после окончания развязанной россией войны. Об этом заявила координатор политических программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, сообщает Укринформ.

Среди находящихся за рубежом граждан Украины 17% уже решили не возвращаться домой после окончания развязанной россией войны.
Фото: censor.net

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«Мы проводили опрос в восьми странах. Семь стран плюс Польша отдельно. 55% граждан живут так же, как они жили в Украине. То есть их экономическое, финансовое положение не улучшилось. В Украине они жили не хуже, чем сейчас в Европе. 22 % жили лучше в Украине, чем живут сейчас за границей. И только 17% значительно улучшили свое финансовое положение. И около 17% планируют оставаться там, даже после окончания войны. Они уже приняли такое решение», — сообщила Айвазовская.

Читайте также: Украинские беженцы смогут работать в Израиле. Правительство продлило визы и упростило условия для трудоустройства

По ее словам, в Украине сейчас находится около 33 млн граждан, около 1,5 млн украинцев находятся на территориях, которые сейчас не подконтрольны Украине.

Источник: Минфин
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Комментарии - 29

+
+15
Riojas
Riojas
11 августа 2023, 12:20
#
Люди не остаются там исключительно из-за существенного улучшения финансовой ситуации. Даже из этого опроса видно, что 72% живут не хуже финансово. Я думаю вот эти 22% неприкаянных и вернутся в итоге.
+
+12
roman731
roman731
11 августа 2023, 12:53
#
Вот эти 17% - это фуфло, а еще особенно в такой подаче.

Если уже даже на то пошло, чтобы изучить мнения, то можно легко найти июньский документ LIVES ON HOLD: INTENTIONS AND PERSPECTIVES OF REFUGEES AND IDPS FROM UKRAINE и почитать в нем о настроениях.
+
0
333777n
333777n
11 августа 2023, 13:17
#
18% undecided about returning in the future.
6% respectively reported no plans or hope to return

по доходах стати щось не знайшов…
+
+129
zevs1
zevs1
11 августа 2023, 12:59
#
Из моих знакомых никто не планирует возвращается в Украину, выучили язык в тех странах кто где находится и доходы начали расти, стрессовая ситуация ускорила желание быстрее выучить язык и нормально зарабатывать.
+
+28
matroskin
matroskin
11 августа 2023, 13:53
#
Ну вот видите какие умные у Вас знакомые, будут работать и всё у них будет Ок. А Вы 30 лет ноете и будите ныть дальше на форумах как Вас обижают все и как Вам все должны, но пальцем не пошевелите ради собственного блага.
Знакомые за год выучили абсолютно непонятный немецкий, а Вы за 30 украинский который не особо то и отличается не в состоянии. Всё ждете, что мир прогнется под Вас. :)
+
0
Riojas
Riojas
11 августа 2023, 13:55
#
Как предлагаете шевелить пальцем на государственной границе? Если вам, как и мне, повезло родиться военнообязанным.
+
0
matroskin
matroskin
11 августа 2023, 14:01
#
Если Вы только родились то до 18 всех пропускают, а вообще на это было 30 лет.
В zevs1 спросите он расскажет, его знакомые как и миллионы других, туда явно не телепортировались.
Естественно если ждать ковра самолета, и возмущаться почему его не подали-дела не будет.
Проблема ж не выехать, проблема в том что хочется посидеть на двух стульях с минимальными затратами.
Не планируют возвращаться те кто принял такое решение и работает, остальные сидят на гум.помощи и ждут кто победит и где выгодней окажеться.
+
0
Riojas
Riojas
11 августа 2023, 14:19
#
Проблема именно выехать. Я имею визы, приглашение на работу, жить там на пособии не собираюсь. Но державе нужны пехотинцы.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 августа 2023, 14:45
#
«Я имею визы, приглашение на работу...»

И почему не выехал по месту
назначения до вечера 23.02.22

ВСУ нужны не только пехотинцы, но также и водители,
операторы БПЛА, артилеристы и даже бухгалтера…
+
+15
Riojas
Riojas
11 августа 2023, 14:56
#
Потому что верил президенту, который говорил «ничего не будет, работайте на благо страны».
+
+30
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 августа 2023, 15:05
#
А вы подумайте -это сколько у человека, ненависти, зависти к людям которые по своим личным причинам просто не имеют желание жить на Родине, а реально смотрят на вещи и просто думают о будущем своих детей! Это с чего такая «отцовская забота»? А может, не смотря на все «тараканы» этот «кверти» просто понимает, с кем и в какой стране он останется? И что его ждет дальше?
+
0
Riojas
Riojas
11 августа 2023, 15:18
#
Добавить нечего… люди будут строить страну по своему усмотрению, а мы не будем им мешать
PS: это лайт вариант. Есть люди. которые уже выехали и оттуда пишут «а ты куда прешь?».
Мой личный топ — гражданин, который уехал еще после майдана со словами «стране в будущем будут нужны образованные люди с европейским складом ума, поэтому сразу после победы я вернусь». Понятно, что никто никуда не вернется, но сценарий «через 10 лет происходит возвращение блудного сына с европейским складом ума, который будет поучать местных ценностям» это нечто.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 августа 2023, 15:25
#
У меня знакомый, типа «конкурент — партнер» в январе 2022 года поехал по делам, ну и тормознулся, ну и тоже рассказывал о том …как вернется …! В апреле этого года уже вся семья живет в Бельгии, и что-то возвращаться желания уже нет — а куда я уже поеду, у меня в Украине уже …ни кола ни двора…
Да, и в Льеже, он живет не на сьемной квартире.
+
+15
roman731
roman731
11 августа 2023, 14:25
#
Решение не учить украинский оказалось стратегически верным. Зачем он вообще нужен тем, кто в итоге очутился за границей и учит там новый язык?

А так под новый язык как раз зарезервировано место, не занятое по ошибке украинским.

Житейский разум!
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 августа 2023, 13:03
#
«Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах»
+
+54
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 августа 2023, 13:07
#
И это только часть, которая уже «там», а что думают те которые «тут»?
Кто не …эксперт по укр банкам… у кого нет …айти компании… кто не присосался к бюджету и т п…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 августа 2023, 13:10
#
GrugoriyHoland
«а что думают те которые „тут“?»

О твоей мечте свалить из Украины
уже весь форум наслышан.
Перед отьездом не забудь
продать свои 20 соток и хатынку.
+
+54
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 августа 2023, 13:14
#
Ты за меня не переживай, самое главное, что это не мечта, а реальность, а второе и самое главное, что ВАМ (тебе тебе подобным горлопанам) будет лучше, когда такие как я.свалят мыть туалеты…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 августа 2023, 13:17
#
GrugoriyHoland

Так может и тебе есть смысл
не переживать за других,
и за меня в том числе…

+
+15
Riojas
Riojas
11 августа 2023, 13:56
#
Классика, только вчера об этом говорили :)
+
+24
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 августа 2023, 14:04
#
С каждым днем таких тем будет больше, думаю «пик» — после зимы. Многие еще не понимают как быстро их айтишные зарплаты превратятся в продукты бензин и лекарства.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 августа 2023, 14:19
#
GrugoriyHoland

Содержать вас за счёт бюджета местных общин
европейских городов никто долго не будет.
А ваши украинские бизнесовые навыки в Европе не являются
так остро востребованными, там и своих бизнесменов хватает.
Максимум устроитесь куда-нибудь наёмным водилой, ведь собирать клубнику у вас здоровья не хватит.

На счёт украинского ИТ-сектора рекомендую не беспокоиться.
У нас достаточно вариантов трудоустройства на приличные
зарплаты и не только в Украине.

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 августа 2023, 14:26
#
Вот я не пойму -а чего ты так за меня переживаешь? ВЕДЬ это моя жизнь а не твоя!

Да я шо, Я по совету твоего товарища с Харькова, Виталика (Тры литра), ну того кто сейчас на …бендеровщине… и не может найти маркета с экспресс кассой, научился …чистить сапоги… Ну и по совету второго «эксперта» в айти секторе — учусь хорошо мыть туалеты.
Ну, а если не получится как-то прожить -буду в Польше собирать пивные бутылки, говорят одна бутылка 1 Злотый, как-то перекантуюсь… Главное что бы тебе было хорошо и уютно! Да и смотри, что бы твои ноги всегда были в тепле, а не в сырости от зависти!

+
+30
roman731
roman731
11 августа 2023, 14:31
#
Не, для Кверти тогда задача усложнится. Все что он умеет делать — это переливать из пустого в порожнее, но тогда в будущем ему придется исполнять это в адрес точно таких же как он. Смысла, конечно, в этом не прибавится, но булькотить ему придётся на максималках и получать точное такое же пение в ответ.
+
+15
Oligarh
Oligarh
11 августа 2023, 15:22
#
Просто он дальше носа не видит или не хочет видеть, но титры скоро
+
+30
Oligarh
Oligarh
11 августа 2023, 15:01
#
Конечно часть, недавно со знакомым завозил он доки в визовый центр Канады в Киеве, людей тьма, приходят и уходят… так что солидный процент тех кто не выехал еще…
+
+30
kadaad1988
kadaad1988
11 августа 2023, 13:34
#
Мудрое решение.
+
0
nitrolog
nitrolog
11 августа 2023, 15:23
#
Поки закриті кордони буду вчити англійську добре, знаю лише на рівні читання, треба розмовну підтягувати…
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 августа 2023, 15:26
#
..и немецкий тоже не помешает…
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