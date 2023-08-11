Среди находящихся за рубежом граждан Украины 17% уже решили не возвращаться домой после окончания развязанной россией войны. Об этом заявила координатор политических программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, сообщает Укринформ.
17% украинских беженцев не планируют возвращаться в Украину после окончания войны — опрос
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
«Мы проводили опрос в восьми странах. Семь стран плюс Польша отдельно. 55% граждан живут так же, как они жили в Украине. То есть их экономическое, финансовое положение не улучшилось. В Украине они жили не хуже, чем сейчас в Европе. 22 % жили лучше в Украине, чем живут сейчас за границей. И только 17% значительно улучшили свое финансовое положение. И около 17% планируют оставаться там, даже после окончания войны. Они уже приняли такое решение», — сообщила Айвазовская.
Читайте также: Украинские беженцы смогут работать в Израиле. Правительство продлило визы и упростило условия для трудоустройства
По ее словам, в Украине сейчас находится около 33 млн граждан, около 1,5 млн украинцев находятся на территориях, которые сейчас не подконтрольны Украине.
Комментарии - 29
Если уже даже на то пошло, чтобы изучить мнения, то можно легко найти июньский документ LIVES ON HOLD: INTENTIONS AND PERSPECTIVES OF REFUGEES AND IDPS FROM UKRAINE и почитать в нем о настроениях.
6% respectively reported no plans or hope to return
по доходах стати щось не знайшов…
Знакомые за год выучили абсолютно непонятный немецкий, а Вы за 30 украинский который не особо то и отличается не в состоянии. Всё ждете, что мир прогнется под Вас. :)
В zevs1 спросите он расскажет, его знакомые как и миллионы других, туда явно не телепортировались.
Естественно если ждать ковра самолета, и возмущаться почему его не подали-дела не будет.
Проблема ж не выехать, проблема в том что хочется посидеть на двух стульях с минимальными затратами.
Не планируют возвращаться те кто принял такое решение и работает, остальные сидят на гум.помощи и ждут кто победит и где выгодней окажеться.
И почему не выехал по месту
назначения до вечера 23.02.22
ВСУ нужны не только пехотинцы, но также и водители,
операторы БПЛА, артилеристы и даже бухгалтера…
PS: это лайт вариант. Есть люди. которые уже выехали и оттуда пишут «а ты куда прешь?».
Мой личный топ — гражданин, который уехал еще после майдана со словами «стране в будущем будут нужны образованные люди с европейским складом ума, поэтому сразу после победы я вернусь». Понятно, что никто никуда не вернется, но сценарий «через 10 лет происходит возвращение блудного сына с европейским складом ума, который будет поучать местных ценностям» это нечто.
Да, и в Льеже, он живет не на сьемной квартире.
А так под новый язык как раз зарезервировано место, не занятое по ошибке украинским.
Житейский разум!
Кто не …эксперт по укр банкам… у кого нет …айти компании… кто не присосался к бюджету и т п…
«а что думают те которые „тут“?»
О твоей мечте свалить из Украины
уже весь форум наслышан.
Перед отьездом не забудь
продать свои 20 соток и хатынку.
Так может и тебе есть смысл
не переживать за других,
и за меня в том числе…
Содержать вас за счёт бюджета местных общин
европейских городов никто долго не будет.
А ваши украинские бизнесовые навыки в Европе не являются
так остро востребованными, там и своих бизнесменов хватает.
Максимум устроитесь куда-нибудь наёмным водилой, ведь собирать клубнику у вас здоровья не хватит.
На счёт украинского ИТ-сектора рекомендую не беспокоиться.
У нас достаточно вариантов трудоустройства на приличные
зарплаты и не только в Украине.
Да я шо, Я по совету твоего товарища с Харькова, Виталика (Тры литра), ну того кто сейчас на …бендеровщине… и не может найти маркета с экспресс кассой, научился …чистить сапоги… Ну и по совету второго «эксперта» в айти секторе — учусь хорошо мыть туалеты.
Ну, а если не получится как-то прожить -буду в Польше собирать пивные бутылки, говорят одна бутылка 1 Злотый, как-то перекантуюсь… Главное что бы тебе было хорошо и уютно! Да и смотри, что бы твои ноги всегда были в тепле, а не в сырости от зависти!