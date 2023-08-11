17% украинских беженцев не планируют возвращаться в Украину после окончания войны — опрос

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«Мы проводили опрос в восьми странах. Семь стран плюс Польша отдельно. 55% граждан живут так же, как они жили в Украине. То есть их экономическое, финансовое положение не улучшилось. В Украине они жили не хуже, чем сейчас в Европе. 22 % жили лучше в Украине, чем живут сейчас за границей. И только 17% значительно улучшили свое финансовое положение. И около 17% планируют оставаться там, даже после окончания войны. Они уже приняли такое решение», — сообщила Айвазовская.

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По ее словам, в Украине сейчас находится около 33 млн граждан, около 1,5 млн украинцев находятся на территориях, которые сейчас не подконтрольны Украине.