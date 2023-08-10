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10 августа 2023, 9:18 Читати українською

Лучший отзыв июля: как Яна рассорила Приват с клиентом

Редакция Минфина определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в июле. Им стала пользовательница под ником OlenaChe62, которая рассказала, как по недоразумению с голосовым помощником банка ее финансовый номер был удален из системы и заблокирован вход в Приват24. Ее опыт может быть полезен другим читателям «Минфина».

Редакция Минфина определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в июле.

Автор отзыва пишет, что при попытке перевести средства с одной собственной карты на другую через Приват24 ей было предложено пройти верификацию, позвонив по номеру 3700.

«Голосовой помощник Привата — Яна (искусственный интеллект) не распознала мои данные, сообщив, что та информация, которую озвучила я (клиент Привата уже много лет), и имеющаяся в системе — не совпадают. Моментально мой номер телефона был удален из системы как мой финансовый и, как результат, заблокирован вход в Приват24», — рассказала OlenaChe62 .

Все ее попытки быстро исправить ситуацию, случившуюся из-за ошибки ИИ, ни к чему не привели. Связаться с оператором не удалось, поскольку эта опция доступна только авторизованным пользователям, а ее уже из этого списка исключили. А голосовой помощник Яна упорно продолжала подозревать в клиентке мошенника.

Клиентка Привата так и не смогла вернуть доступ к картам и счетам онлайн. Ей пришлось посетить отделение Приватбанка, где консультант констатировал: «ИИ самостоятельно принимает решение о полученной от клиента информации в процессе аутентификации для предотвращения мошеннических действий».

Автор отзыва задается вопросом, как пользоваться услугами Привата, если их голосовые и другие искусственные помощники будут при каждой операции неверно расшифровывать указанные данные — блокировать телефоны и доступ к услугам?

Что ответил банк

В службе поддержки Приватбанка прежде всего объяснили, чем вызвана необходимость прохождения верификации.

«Бывают случаи, когда мошенники получают доступ к мобильному путем перевыпуска сим-карты и в этом случае смс не является препятствием для них. Отказ от проверки операций и подтверждения личности клиента или не прохождения верификации подвергает риску потери средств», — пишут представители Приватбанка.

Для снятия ограничения клиентке предложили обратиться в чат на сайте банка, отметив, что ей также понадобится веб-камера.

Универсальные советы, как избежать недоразумения с ИИ при верификации, в Приватбанке «Минфину» не дали. Лишь отметили, что у клиента всегда есть и будут альтернативные методы идентификации, и он может выбрать для себя наиболее удобный.

Правила конкурса «Лучший отзыв месяца»

Приз за лучший отзыв месяца — 500 грн. Чтобы попасть в число претендентов на звание «лучший», отзыв должен удовлетворять ряду критериев:

  • Отзыв должен быть написан на основе личного опыта общения с банком или использования банковских продуктов.
  • Описанный опыт должен быть полезен другим клиентам банка.
  • В отзыве может быть описан как отрицательный, так и положительный пользовательский опыт.
  • Оптимальный объем комментария — до 2−2,5 тыс. знаков.

Больше о правилах «Лучшего отзыва месяца» читайте здесь.

Источник: Минфин
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Комментарии - 15

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+117
MaxTirpiz
MaxTirpiz
10 августа 2023, 9:47
#
Цікаво. у клієнтки вистачило розуму забрати усі гроші з Привату та закрити рахунок ?
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+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
10 августа 2023, 10:26
#
Это одна из версий истории, трагических отношений, между ежиком в момент полового созревания и одним известным ростением — кактусом. Так что следует ждать второй части рассказа о трагическом завершении этой романтической истории.
+
+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
10 августа 2023, 10:30
#
Да, клиенты Привата плачут, жалуются, пишут слезные отзывы (кстати негативных отзывов на Минфине процентов 90), платят неадекватные комиссии за каждый чих и… продолжают нести денежку в Приват
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
10 августа 2023, 10:37
#
У меня просто нет других слов, которые могут описать такое явление, кроме «заезжанной» фразы-- …ja, ja, natürlich, es ist fantastisch…
Может и не совсем прилично, но как-то другое в голову не приходит!
+
0
Петро Зборівський
Петро Зборівський
10 августа 2023, 10:27
#
Користуюсь цим Банком близько року в хочу сказати що це не перший банк з котрим я працював,але Абанк це найкращий Банк у плані переводів та різних операцій онлайн я у захваті як все оперативно працює,дякую працівникам за компетентність та відчливість і це не просто коментар це дуже легко поровірити можна просто і швидко оформити онлайн карту та поровірити все на ділі!!! Абанк ще рас дякую вам!!!
+
+45
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
10 августа 2023, 10:31
#
Браво! А какое отношение ваш восторг имеет к описанной проблеме «Приватбанка»?
+
0
Петро Зборівський
Петро Зборівський
10 августа 2023, 10:44
#
Це моя позиція і я її притримуюсь тому що у мене не було жодної проблеми з цим банком!
+
0
xapyga
xapyga
10 августа 2023, 11:37
#
У меня тоже не было проблем, у кума моего, брата, друга, тоже не было проблемы, но у кого-то были. Вы думаете это все лапша? Позиция…
+
+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
10 августа 2023, 11:46
#
Власник А-банку тікав з України з чемоданом золотих швейцарських годинників — а ви і далі дякуйте .
+
0
lohsuper
lohsuper
10 августа 2023, 12:33
#
А кто собственник а-шараги?
+
+15
nitrolog
nitrolog
10 августа 2023, 10:43
#
Попрактикуйтесь над поданням реклами краще, поки не дуже виходить
+
0
Петро Зборівський
Петро Зборівський
10 августа 2023, 10:49
#
Я не рекламщик я воєнний і нехай буде так кому треба той візьме Тай провірить сам, а хто пише просто щоб попереписуватись то пишіть *** дальше
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
10 августа 2023, 10:52
#
…alles liegt vor uns…
+
0
lohsuper
lohsuper
10 августа 2023, 11:27
#
Закрывайте карты и счета уходите из примата и пусть клерки и шестерки примата сами общаются со своим ботом Яна потом плачут после его закрытия.
+
0
Я Саня
Я Саня
10 августа 2023, 12:14
#
Я коли дзвоню одразу кажу цій дур.пі оператор оператор з«єднай з оператором оператор і на 10 раз вона каже я правильно зрозуміла ви хочете щоб я вас з»єднала з оператором. Наздоров"я
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