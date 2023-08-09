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9 августа 2023, 20:02 Читати українською

Главное за среду: Доходность вкладов, инфляция и карты Revolut недоступны для украинских беженцев в ЕС

НБУ снизил учетную ставку: какие банки продолжают повышать доходность вкладов

Мелкие банки уже начали реагировать на понижение учетной ставки НБУ с 25% до 22% годовых. Как за последние две недели изменились ставки финучреждений с депозитными портфелями до 2 млрд грн и какие условия они могут предложить частным вкладчикам, расскажет «Минфин».

Инфляция в Украине снизилась до 11,3%. Как изменились цены в июле

Потребительские цены в Украине в июле 2023 года по сравнению с июлем прошлого года выросли на 11,3%. Это меньше, чем годовая инфляция месяцем раньше (12,8%). По данным Госстата, цены в июле упали на 0,6% (в июне выросли на 0,8%, в мае 0,5%, в апреле — 0,2%, в марте — 1,5%, в феврале — 0,7%, в январе — 0,8%). С начала года цены выросли на 4%.

Покупка наугад и перепродажа невыкупленных метров: как стать владельцем жилья в Дубае

Заработать на недвижимости 30% годовых и более, ничем не рискуя, вполне реально, если эта недвижимость находится в Дубае. Сколько сегодня стоят местные «квадраты», как стать их владельцем и что потом с ними делать, чтобы извлечь максимальную выгоду, выяснял «Минфин».

Карточки платежного сервиса Revolut недоступны для украинских беженцев в ЕС

Виртуальные банковские карты платежного сервиса Revolut больше недоступны украинским беженцам в Евросоюзе. 19 июля 2023 г. компания обновила требования регистрации. Теперь, чтобы получить карту, новые клиенты беженцы из Украины должны подтвердить право на жительство в ЕС.

Почему российский софт до сих пор покупают в Украине и чем это чревато для пользователей

15 апреля Президент на 10 лет ввел санкции против российских программных продуктов. Однако отдельные компании продолжают ими пользоваться. О связанных с этим рисках, а также о возможной альтернативе российскому софту, «Минфину» рассказал вице-президент ICC Ukraine Дмитрий Алексеенко.

Источник: Минфин
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