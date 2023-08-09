В Закарпатской ОВА сообщили, откроют ли аэропорт «Ужгород»

Об открытии аэропорта «Ужгород» до конца войны не может быть и речи, поскольку безопасность гражданских выше бизнес-интересов перевозчика, а аргументы о том, что аэродром находится вплотную к границе со страной НАТО, призрачны. Об этом в комментарии Укринформу сообщили в пресс-службе Закарпатской ОВА.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Позиция Закарпатской ОВА

«О возобновлении работы аэропорта „Ужгород“ — этот вопрос возникает время от времени. Но пока идет война, об этом речь не идет. У нас война по всей стране, хотя Закарпатье — тыловой регион, но это не значит, что здесь нет опасности. Поэтому подвергать опасности жизни гражданских призрачные аргументы, что, мол, аэродром в Ужгороде находится под границей страны НАТО Словакии, мы не имеем права. Безопасность граждан здесь выше, чем коммерческие интересы перевозчика», — заявили в ОВА.

Читайте: Украинская Air Ocean Airlines предлагает возобновить полеты из Ужгорода

Предыстория

Украинская авиакомпания Air Ocean Airlines предложила возобновить полеты аэропорта «Ужгород».

Ранее «Минфин» писал, что Ryanair рассматривает возможность возобновления небольшого количества рейсов в Украину до конца текущего года при условии успешных переговоров Украины относительно частичного открытия воздушного пространства.

Комментируя возможность возобновления авиаперелетов авиакомпанией Ryanair, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что авиасообщение в Украине пока возобновлять опасно. Во время войны работа гражданской авиации вряд ли возможна.