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9 августа 2023, 10:02 Читати українською

Карты платежного сервиса Revolut недоступны для украинских беженцев в ЕС

Виртуальные банковские карты платежного сервиса Revolut больше недоступны для украинских беженцев в Евросоюзе, пишет The Village Украина.

Виртуальные банковские карты платежного сервиса Revolut больше недоступны для украинских беженцев в Евросоюзе, пишет The Village Украина.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахПочему недоступны карты19 июля 2023 года компания обновила требования регистрации.
Фото: epravda.com.ua

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Почему недоступны карты

19 июля 2023 года компания обновила требования регистрации. Теперь, чтобы получить карту, новые клиенты беженцы из Украины должны подтвердить право на жительство в ЕС.

Соответствующие документы могут отличаться в зависимости от страны, говорят в Revolut.

Украинские беженцы в странах Европы используют карты Revolut для расчетов в локальной валюте и снятия наличных. Удобство — в низких процентах на конвертацию.

Новые требования не повлияют на украинских клиентов, уже пользующихся платежной системой. Таких пользователей более 500 тысяч, свидетельствуют данные компании.

Напомним

В марте 2022 года Revolut стал доступным для украинцев в ЕС. Платежный сервис упростил условия использования приложения для беженцев. Финтех-стартап дал возможность получить доступ к своим деньгам, связав программу с украинским банковским счетом.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
9 августа 2023, 11:00
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Таких «сервисов» в ЕС масса и еще с более выгодными условиями для граждан Украины.
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