Карты платежного сервиса Revolut недоступны для украинских беженцев в ЕС

Виртуальные банковские карты платежного сервиса Revolut больше недоступны для украинских беженцев в Евросоюзе, пишет The Village Украина .

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Почему недоступны карты

19 июля 2023 года компания обновила требования регистрации. Теперь, чтобы получить карту, новые клиенты беженцы из Украины должны подтвердить право на жительство в ЕС.

Соответствующие документы могут отличаться в зависимости от страны, говорят в Revolut.

Украинские беженцы в странах Европы используют карты Revolut для расчетов в локальной валюте и снятия наличных. Удобство — в низких процентах на конвертацию.

Новые требования не повлияют на украинских клиентов, уже пользующихся платежной системой. Таких пользователей более 500 тысяч, свидетельствуют данные компании.

Напомним

В марте 2022 года Revolut стал доступным для украинцев в ЕС. Платежный сервис упростил условия использования приложения для беженцев. Финтех-стартап дал возможность получить доступ к своим деньгам, связав программу с украинским банковским счетом.