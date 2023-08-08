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8 августа 2023, 20:02 Читати українською

Главное за вторник: Заработки на военных ОВГЗ, прибыль банков и цены на аренду и покупку офиса или магазина

Комиссии и заработки на военных ОВГЗ: «Минфин» купил бумагу в mono и изучил условия Привата

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Источник: Минфин
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