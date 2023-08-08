Главное за вторник: Заработки на военных ОВГЗ, прибыль банков и цены на аренду и покупку офиса или магазина

Замедление инфляции и снижение учетной ставки Нацбанка позволяет правительству снижать доходность по ОВГЗ. Госбумаги дешевеют и на вторичном рынке. Аналитики считают, что это только начало, и ставки продолжат снижаться и дальше. «Минфин» выяснил, что происходит на рынке.

В monobank предположили, что после окончания военного положения покупателей ОВГЗ могут вынудить доплатить комиссии задним числом

Консультанты monobank (работающий по лицензии «Универсалбанк») не могут объяснить своим клиентам условия взыскания комиссий при покупке военных облигаций после завершения в Украине военного положения.

Банки в первом полугодии получили 67,6 миллиарда прибыли — НБУ

Платежеспособные банки в первом полугодии 2023 года получили 67,6 млрд грн чистой прибыли по сравнению с 4,6 млрд грн убытка за аналогичный период прошлого года.

О кредитном рейтинге США, госдолге и политике ФРС (видео)

В этом видео финансовый аналитик Михаил Федоров рассказывает о кредитном рейтинге США, госдолге, политике ФРС и почему США могут позволить себе любые долги.

Квадраты под офис или магазин: как изменились цены на аренду и покупку

Опрос НБУ во ІІ квартале показал рост индекса деловых ожиданий предпринимателей (на 13,3% — до 104,5%). Позитивные настроения бизнеса позволяют восстанавливаться на рынке коммерческой недвижимости. Возрастает спрос на качественные офисные помещения, активнее заполняются торговые площади, увеличивается количество инвестиционных сделок. Какие скидки предлагают сейчас арендаторам, где самые дорогие квадраты, и стоит ли сейчас вкладываться в такую недвижимость, узнавал «Минфин».