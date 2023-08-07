По состоянию на 1 августа 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $41,718 млрд. В июле они выросли на 6,9%, вторично обновив рекордный показатель за всю историю независимости Украины. Об этом говорится в данных регулятора.
Исторический рекорд независимой Украины: Международные резервы превысили $41,7 миллиарда
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Как отметили в НБУ, до этого максимальный уровень резервов был зафиксирован 1 июля 2023 года — $ 39,02 млрд.
Рост резервов
В течение июля международные резервы продолжали расти благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.
В целом в прошлом месяце динамику международных резервов определял ряд факторов.
Во-первых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга
На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 4681,3 млн долл. США. Из этой суммы:
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1 657,4 млн долл. США — макрофинансовая помощь от ЕС;
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1 496,3 млн долл. США — льготный кредит под гарантии правительства Японии через механизм Целевого фонда Всемирного банка;
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1 300,3 млн долл. США — грантовые средства через трастовый фонд Всемирного банка, из них — 1 250,0 млн долл. США от Соединенных Штатов;
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227,3 млн долл. США — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте Правительство Украины выплатило 394,6 млн долл. США, из которых: 319,6 млн долл. США — за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, 66,8 млн долл. США — долг перед Всемирным банком, остальные — долг перед другими международными кредиторами.
Во-вторых, операции Национального банка на валютном рынке Украины.
В июле 2023 года Национальный банк (в соответствии с балансовыми данными) продал на валютном рынке 1 873,4 млн долл. США и выкупил в резервы — 12,9 млн долл. США. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце составила 1 860,5 млн долл. США.
Поступления от международных партнеров и дальше оставались заметно больше, чем объемы интервенций НБУ по продаже валюты, которые осуществлялись для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины.
В-третьих, переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют)
В июле в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на 266,0 млн долл. США.
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