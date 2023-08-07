Исторический рекорд независимой Украины: Международные резервы превысили $41,7 миллиарда

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Как отметили в НБУ, до этого максимальный уровень резервов был зафиксирован 1 июля 2023 года — $ 39,02 млрд.

Рост резервов

В течение июля международные резервы продолжали расти благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

В целом в прошлом месяце динамику международных резервов определял ряд факторов.

Во-первых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 4681,3 млн долл. США. Из этой суммы:

1 657,4 млн долл. США — макрофинансовая помощь от ЕС;

1 496,3 млн долл. США — льготный кредит под гарантии правительства Японии через механизм Целевого фонда Всемирного банка;

1 300,3 млн долл. США — грантовые средства через трастовый фонд Всемирного банка, из них — 1 250,0 млн долл. США от Соединенных Штатов;

227,3 млн долл. США — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте Правительство Украины выплатило 394,6 млн долл. США, из которых: 319,6 млн долл. США — за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, 66,8 млн долл. США — долг перед Всемирным банком, остальные — долг перед другими международными кредиторами.

Во-вторых, операции Национального банка на валютном рынке Украины.

В июле 2023 года Национальный банк (в соответствии с балансовыми данными) продал на валютном рынке 1 873,4 млн долл. США и выкупил в резервы — 12,9 млн долл. США. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце составила 1 860,5 млн долл. США.

Поступления от международных партнеров и дальше оставались заметно больше, чем объемы интервенций НБУ по продаже валюты, которые осуществлялись для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют)

В июле в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на 266,0 млн долл. США.