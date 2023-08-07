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7 августа 2023, 10:23 Читати українською

Объем американской помощи Украине уже превысил стоимость Twitter — WP

Объем помощи США, выделяемый для Украины, превышает объемы помощи любой другой стране. Этому посвящена публикация The Washington Post, пишет Лига.

Объем помощи США, выделяемый для Украины, превышает объемы помощи любой другой стране.
Фото: depositphotos

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Помощь США

Издание отмечает, что общий объем помощи США Украине уже достиг $66,2 млрд, из которых доля военной помощи составляет $43,1 млрд, доля экономической поддержки — $20,5 млрд и еще $2,6 млрд составляет гуманитарная помощь.

Читайте: Украина получит от США дополнительные $205 миллионов на гуманитарную помощь

Эта сумма превышает помощь, которую США выделяют любой другой стране и «превысила двустороннюю поддержку других союзников США», в том числе крупнейших получателей поддержки — Израиля, Иордании и Египта, пишет издание.

По мнению экспертов, эта сумма фактически является «инвестицией США в союзника», подобной которой не было со времен плана Маршалла (объем которого с поправкой на инфляцию составлял около $150 млрд за три года).

Издание иллюстрирует масштабы поддержки, отмечая, что объем американской помощи Украине уже превысил стоимость Twitter ($44 млрд), космического телескопа «Джеймс Вебб» ($10 млрд) и расходы на план студенческих ссуд администрации Байдена ($39 млрд).

Однако, несмотря на то, что США являются крупнейшим донором Украины, другие страны выделяли нам на помощь намного больший процент ВВП, пишет газета.

В частности, по данным Кильского института мировой экономики, Европа сейчас тратит на Украину большую часть своего ВВП, чем США.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
7 августа 2023, 10:37
#
Вартість твітера в найближчому майбутньому буде нижче ніж заправити авто на ВОГ.
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