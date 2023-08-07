Объем американской помощи Украине уже превысил стоимость Twitter — WP

Объем помощи США, выделяемый для Украины, превышает объемы помощи любой другой стране. Этому посвящена публикация The Washington Post, пишет Лига.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Помощь США

Издание отмечает, что общий объем помощи США Украине уже достиг $66,2 млрд, из которых доля военной помощи составляет $43,1 млрд, доля экономической поддержки — $20,5 млрд и еще $2,6 млрд составляет гуманитарная помощь.

Читайте: Украина получит от США дополнительные $205 миллионов на гуманитарную помощь

Эта сумма превышает помощь, которую США выделяют любой другой стране и «превысила двустороннюю поддержку других союзников США», в том числе крупнейших получателей поддержки — Израиля, Иордании и Египта, пишет издание.

По мнению экспертов, эта сумма фактически является «инвестицией США в союзника», подобной которой не было со времен плана Маршалла (объем которого с поправкой на инфляцию составлял около $150 млрд за три года).

Издание иллюстрирует масштабы поддержки, отмечая, что объем американской помощи Украине уже превысил стоимость Twitter ($44 млрд), космического телескопа «Джеймс Вебб» ($10 млрд) и расходы на план студенческих ссуд администрации Байдена ($39 млрд).

Однако, несмотря на то, что США являются крупнейшим донором Украины, другие страны выделяли нам на помощь намного больший процент ВВП, пишет газета.

В частности, по данным Кильского института мировой экономики, Европа сейчас тратит на Украину большую часть своего ВВП, чем США.