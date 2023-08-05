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5 августа 2023, 16:03 Читати українською

Кремлю не хватает денег на войну. Путин ввел новый налог для крупных компаний

Президент рф Владимир Путин подписал закон, вводящий в страну 10-процентный налог на сверхприбыль для крупных компаний. Закон вступает в силу 1 января 2024 года. Об этом сообщает российский «Коммерсант».

Президент рф Владимир Путин подписал закон, вводящий в страну 10-процентный налог на сверхприбыль для крупных компаний.
Фото: pixabay.com

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Подробности

Ставка налога составит 10% от суммы повышения прибыли за 2021−2022 годы над аналогичным показателем за 2018−2019 годы. Налог должен быть оплачен не позднее 28 января 2024, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно.

При этом компании, уплатившие новый налог до 30 ноября 2023 года, получат скидку в размере 50% — для них ставка налога составит 5%.

Кто освобождается от налога

Сбор не касается предприятий малого и среднего бизнеса, организаций, созданных после 1 января 2021 года, нефтяных, нефтеперерабатывающих и угольных компаний, производителей сжиженного природного газа (LNG), аграриев на едином сельскохозяйственном налоге.

Также от налога освобождаются застройщики, реализующие проекты долевого строительства. Кроме того, налог не будут платить компании, не имевшие выручки от реализации в 2018—2019 годах.

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Дополнительные доходы рф

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предполагается, что введение налога приведет к дополнительным доходам бюджета в размере около 300 млрд руб. Минфин рф ожидает, что из топ-50 плательщиков налога на сверхприбыль 20% придется на предприятия в области добычи твердых полезных ископаемых.

Источник: Минфин
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