По оценкам Национального банка, международные резервы на конец 2025 года составят $44,1 млрд. Об этом говорится в новом Инфляционном отчете НБУ.
Нацбанк прогнозирует, что на конец 2025 года международные резервы составят $44,1 миллиарда.
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«Международная финансовая помощь будет оставаться основным источником устойчивого роста резервов на прогнозном горизонте. По состоянию на конец 2025 года они составят $44,1 млрд», — говорится в отчете.
В документе отмечается, что во втором квартале 2023 дефицит валюты на рынке существенно сократился. Среди основных причин: более низкий импорт энергоносителей и меньшие объемы снятия наличных денег за рубежом.
Эти факторы компенсировали сокращение экспорта, вызванное торможением работы «зернового коридора» Россией и торговыми ограничениями со стороны отдельных стран ЕС. В то же время, благодаря значительной международной помощи резервы выросли до рекордного уровня — $39 млрд.
«В течение следующих лет дефицит валюты частного сектора будет сохраняться значительным прежде всего из-за ограниченного потенциала возобновления экспорта и существенной потребности в импорте для послевоенного восстановления», — говорится в отчете.
Комментарии - 5
Так что…было б желание.
Бо це нагадує хворого, якому допомагають та дають дорогі ліки, а він їх ховає під подушку, в надії, що вилікується чаєм з ромашки, а ліки потім продасть.