Нацбанк прогнозирует, что на конец 2025 года международные резервы составят $44,1 миллиарда.

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 августа 2023, 16:49 Читати українською

Нацбанк прогнозирует, что на конец 2025 года международные резервы составят $44,1 миллиарда.

По оценкам Национального банка, международные резервы на конец 2025 года составят $44,1 млрд. Об этом говорится в новом Инфляционном отчете НБУ.

По оценкам Национального банка, международные резервы на конец 2025 года составят $44,1 млрд.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Международная финансовая помощь будет оставаться основным источником устойчивого роста резервов на прогнозном горизонте. По состоянию на конец 2025 года они составят $44,1 млрд», — говорится в отчете.

В документе отмечается, что во втором квартале 2023 дефицит валюты на рынке существенно сократился. Среди основных причин: более низкий импорт энергоносителей и меньшие объемы снятия наличных денег за рубежом.

Эти факторы компенсировали сокращение экспорта, вызванное торможением работы «зернового коридора» Россией и торговыми ограничениями со стороны отдельных стран ЕС. В то же время, благодаря значительной международной помощи резервы выросли до рекордного уровня — $39 млрд.

«В течение следующих лет дефицит валюты частного сектора будет сохраняться значительным прежде всего из-за ограниченного потенциала возобновления экспорта и существенной потребности в импорте для послевоенного восстановления», — говорится в отчете.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+15
Vlad UKR
Vlad UKR
4 августа 2023, 17:24
#
Хоть кто-то богатеет в этой стране, пока остальных в окопы загоняют на волонтерское содержание, а другие ходят в магазины на экскурсии … Остальные закрома набивают кто в ЗВР, кто в Армию Монако или Армию Испанских вилл…Население само по себе / власть сама по себе — так и живем…
+
0
matroskin
matroskin
4 августа 2023, 18:32
#
Вы не поверите-многие. Вчера был на СТО, пока крутили мне машину, гулял, зашел рядом в автосалон, там реально куча военных по форме, спрашиваю в консультанта: это что у Вас за облава, он говорит, это не облава, это основной контингент последний год.
Так что…было б желание.
+
+30
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 августа 2023, 18:11
#
А как этот чудесный для всей страны факт, отразится на моем существовании?
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
4 августа 2023, 18:43
#
Як завжди — на букву «х»)
+
+30
matroskin
matroskin
4 августа 2023, 18:19
#
Вам допомогу дають щоб захищати країну, а не накопичувати резерви, бо може статися так, що резерви є а країни нема. :(
Бо це нагадує хворого, якому допомагають та дають дорогі ліки, а він їх ховає під подушку, в надії, що вилікується чаєм з ромашки, а ліки потім продасть.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами