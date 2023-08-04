Нацбанк прогнозирует, что на конец 2025 года международные резервы составят $44,1 миллиарда.

По оценкам Национального банка, международные резервы на конец 2025 года составят $44,1 млрд. Об этом говорится в новом Инфляционном отчете НБУ.

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«Международная финансовая помощь будет оставаться основным источником устойчивого роста резервов на прогнозном горизонте. По состоянию на конец 2025 года они составят $44,1 млрд», — говорится в отчете.

В документе отмечается, что во втором квартале 2023 дефицит валюты на рынке существенно сократился. Среди основных причин: более низкий импорт энергоносителей и меньшие объемы снятия наличных денег за рубежом.

Эти факторы компенсировали сокращение экспорта, вызванное торможением работы «зернового коридора» Россией и торговыми ограничениями со стороны отдельных стран ЕС. В то же время, благодаря значительной международной помощи резервы выросли до рекордного уровня — $39 млрд.

«В течение следующих лет дефицит валюты частного сектора будет сохраняться значительным прежде всего из-за ограниченного потенциала возобновления экспорта и существенной потребности в импорте для послевоенного восстановления», — говорится в отчете.