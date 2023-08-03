Главное за четверг: Стоит ли покупать недвижимость в Германии, дефицит бюджета и чего бизнесу ждать от банков

Минфин изучил, что повлияет на политику и продукты банков в августе. Активно ли они будут снижать ставки по кредитам для заемщиков, чего будут ждать по ставкам по депозитам и по доходности по ОВГЗ от Минфина, что будет с сетью отделений и с валютным рынком.

Высокая надежность, низкая доходность: для чего стоит покупать недвижимость в Германии