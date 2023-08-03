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3 августа 2023, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: Стоит ли покупать недвижимость в Германии, дефицит бюджета и чего бизнесу ждать от банков

Банки в августе 2023: чего от них ждать бизнеса и украинцам

Минфин изучил, что повлияет на политику и продукты банков в августе. Активно ли они будут снижать ставки по кредитам для заемщиков, чего будут ждать по ставкам по депозитам и по доходности по ОВГЗ от Минфина, что будет с сетью отделений и с валютным рынком.

Высокая надежность, низкая доходность: для чего стоит покупать недвижимость в Германии

В Германии находится более миллиона украинских беженцев. Многие из них рассматривают возможность покупки жилья. В каких городах продаются самые дорогие и дешевые квартиры, насколько выгодно инвестировать в «немецкие» квадраты и стоит ли это делать сейчас, выяснял «Минфин».

Приватбанк за полгода увеличил чистую прибыль почти в 5 раз

Чистая прибыль ПриватБанка за январь-июнь 2023 года составила 29,75 млрд грн, что в 4,7 раза превышает этот показатель за аналогичный период 2022 года.

Источник: Минфин
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