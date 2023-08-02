За 10 лет бюджет потерял 3 млрд грн налогов от деятельности криптобирж — БЕБ

Государственный бюджет за десять лет потерял по меньшей мере 3 млрд грн налогов от деятельности криптобирж, деятельность которых до сих пор не урегулирована в Украине. К таким выводам пришли специалисты БЭБ, проанализировав деятельность криптобирж, основанных резидентами Украины.

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По оценке аналитиков Бюро экономической безопасности общий объем торгов этих бирж только тремя виртуальными активами (BTC, ETH, USDT), за период их деятельности с 2013 по 2023 год, составляет более $55 млрд.

С трансакций взимается торговая комиссия, которую каждая биржа устанавливает самостоятельно. Как правило — это 0,1 — 1,5% от суммы сделки. Средняя торговая комиссия составляет 0,8% от оборота, что ориентировочно за десять лет составило $445,5 млн.

При этом упомянутые криптобиржи до сих пор не платят налоги в Украине, ведь нет соответствующей нормативной базы.

Напомним

17 февраля 2022 года Верховная Рада приняла закон № 2074-ІХ «О виртуальных активах», регулирующий правоотношения в сфере обращения виртуальных активов в Украине.

Он вступает в силу дня внесения и принятия изменений в Налоговый кодекс Украины. Но до сих пор соответствующие нормы об особенностях налогообложения с виртуальными активами не приняты.

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«Есть разные точки зрения на то, как должны облагаться налогом эти операции и БЭБ будет действовать в соответствии с принятыми депутатами положениями. Но очевидно, что пока вопрос затягивается, государство продолжает терять десятки миллионов налогов ежемесячно. Кроме того, операции с криптовалютой могут использоваться для обхода санкций, вывода средств за границу, незаконного игорного бизнеса и совершения уголовных правонарушений», — отметил заместитель директора Бюро экономической безопасности Украины Андрей Пащук.