Ликвидация банка Конкорд. Что будет с вкладами физлиц

Каждый вкладчик банка Конкорд получит от Фонда гарантирование вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры выведения банка с рынка. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Возможная сумма выплат

Как отметили в НБУ, возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 1 июля 2023 года составляет 1 116,25 млн грн.

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Напомним

Со вступлением в силу закона от 1 апреля 2022 года № 2180-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц» введено стопроцентное гарантирование вкладов физических лиц во всех банках.