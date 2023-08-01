Главное за вторник: Принудительное закрытие счетов Приватом, покупка облигации и утрата налоговой льготы

С 1 августа около 55 тысяч бизнесов теряют налоговую льготу.

Для многих банков обслуживание ФЛП стало приоритетом. Под них разрабатывают удаленную идентификацию/сервисы и удерживают нулевые тарифы на часть услуг, через которые продвигаются безналичные платежи. Правда, есть и некоторые сложности и отсеивание предпринимателей тоже происходит — некоторые системные банки уже десяткам тысяч ФЛП принудительно закрывают счета. «Минфин» искал самые лояльные частным предпринимателям финучреждения.