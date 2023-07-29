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29 июля 2023, 13:01 Читати українською

рф проигнорировала просьбу Турции провести переговоры о возобновлении «зернового соглашения»

Президент Владимир Путин проигнорировал просьбу своего коллеги из Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести переговоры о возобновлении «зернового соглашения». В последнее время, Эрдоган неоднократно планировал поговорить с Путиным, чтобы возобновить соглашение, но телефонный разговор так и не состоялся. Об этом сообщает The Wall Street Journal .

Президент Владимир Путин проигнорировал просьбу своего коллеги из Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести переговоры о возобновлении «зернового соглашения».

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Что известно

По словам дипломатов, турецкие официальные лица продолжали настаивать на этом вопросе через разные каналы в кремле.

Такое решение рф нанесет еще больший ущерб экономике Украины и может увеличить собственный доход россии от экспорта зерна из-за повышения мировых цен.

Читайте: В россии не видят оснований для продолжения реализации «зернового соглашения» — МИД

Также в результате такого решения напрягаются отношения с Турцией, еще одним крупным покупателем, который помог достичь первоначального соглашения между россией и Украиной в прошлом году.

Напомним

Ранее Эрдоган заявлял, что планирует обсудить продление «зернового соглашения» с президентом россии Владимиром Путиным. Эрдоган отмечает, что Анкара продолжает контакты с Москвой на уровне министерств иностранных дел.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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irakez
irakez
29 июля 2023, 13:10
#
Нажаль, Китаю абсолютно пофігу, в кого купувати зерно. Змінить постачальників на російських. Інше діло, що це буде трохи дорожче, але Китай переживе. Да і Ердоган не буде йти ні на які втрати для себе заради українського зерна. Ніхто не буде. Зроблять те, що нічого їм не коштує, в тому числі політично, але на більше ніхто не піде.
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