рф проигнорировала просьбу Турции провести переговоры о возобновлении «зернового соглашения»

Президент Владимир Путин проигнорировал просьбу своего коллеги из Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести переговоры о возобновлении «зернового соглашения». В последнее время, Эрдоган неоднократно планировал поговорить с Путиным, чтобы возобновить соглашение, но телефонный разговор так и не состоялся. Об этом сообщает The Wall Street Journal .

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Что известно

По словам дипломатов, турецкие официальные лица продолжали настаивать на этом вопросе через разные каналы в кремле.

Такое решение рф нанесет еще больший ущерб экономике Украины и может увеличить собственный доход россии от экспорта зерна из-за повышения мировых цен.

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Также в результате такого решения напрягаются отношения с Турцией, еще одним крупным покупателем, который помог достичь первоначального соглашения между россией и Украиной в прошлом году.

Напомним

Ранее Эрдоган заявлял, что планирует обсудить продление «зернового соглашения» с президентом россии Владимиром Путиным. Эрдоган отмечает, что Анкара продолжает контакты с Москвой на уровне министерств иностранных дел.