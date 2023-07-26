Главное за среду: отмена единого налога, жилье в Испании и когда начнут резать доходность депозитов

Уже в четверг, 27 июля, Правление по монетарной политике НБУ объявит свое решение по ключевой ставке, которое будет влиять на депозитные предложения банков. «Минфин» выяснил у финансистов, к чему готовиться частным клиентам, и расскажет, как уже изменились ставки за последние две недели по вкладам в банках с депозитным портфелем до 2 млрд грн.

Отмена единого налога: Зеленский подписал налоговый законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский подписал налоговый законопроект № 8401, которым с 1 августа 2023 года отменяется 2% единый налог.

Как купить жилье в Испании: цены, налоги и доходность

Украинцы побили рекорд по покупке жилья в Испании. В 2022 году они приобрели там вдвое больше «квадратов», чем годом ранее. Где поселяются наши соотечественники, сколько отдают за новое жилье и какой доход могут получать от сдачи его в аренду, расскажет «Минфин».

Официальный курс 36,6 грн/$, а инфляция — 10,5%. Обновленный прогноз ICU на 2023 год

В 2023 году в Украине ожидается рост ВВП более чем на 5%, замедление инфляции до 10,5% и смягчение монетарной политики. Об этом говорится в обновленном прогнозе инвестиционной компании ICU.

Как изменятся «деньги к зарплате», когда введут потолок дневной ставки

Законопроект № 9422, ограничивающий дневную ставку по «займам до зарплаты», может быть принят уже в начале сентября. Что еще хотят сменить регулятор и МФО, обсудили участники дискуссии в ходе Ukrainian Credit Conference.