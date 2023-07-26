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26 июля 2023, 20:02 Читати українською

Главное за среду: отмена единого налога, жилье в Испании и когда начнут резать доходность депозитов

Банкиры рассказали, когда начнут резать доходность депозитов

Уже в четверг, 27 июля, Правление по монетарной политике НБУ объявит свое решение по ключевой ставке, которое будет влиять на депозитные предложения банков. «Минфин» выяснил у финансистов, к чему готовиться частным клиентам, и расскажет, как уже изменились ставки за последние две недели по вкладам в банках с депозитным портфелем до 2 млрд грн.

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Законопроект № 9422, ограничивающий дневную ставку по «займам до зарплаты», может быть принят уже в начале сентября. Что еще хотят сменить регулятор и МФО, обсудили участники дискуссии в ходе Ukrainian Credit Conference.

Источник: Минфин
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