После возобновления полетов Ryanair продаст в Украине 1 миллион билетов дешевле 20 евро

Ирландский лоукостер Ryanair после возобновления полетов из/в Украину предложит 1 млн, или 20% билетов по цене менее 20 евро. Об этом сообщил исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири в интервью агентству Интерфакс-Украина.

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«Министр (вицепремьер — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, — ред.) попросил нас сегодня, и мы дали ему обязательство, что из 5 млн мест, которые будут предложены в первый год, 20%, или 1 млн мест, будет продано по цене менее 20 евро», — сказал О'Лири.

Он отметил, что авиакомпания сможет реализовать поставленную задачу в случае, если будет иметь недорогую базу в украинских аэропортах и соответствующие ставки сборов.

«Нам нужно будет иметь недорогую базу в аэропортах. Но это решение — за министерством. Министр (Кубраков, — ред.) спрашивал, будем ли мы предлагать низкие тарифы, и мы ответили, что да. Около 20% мест будут проданы по тарифам 10 евро, 14 евро, 19 евро. Это миллион пассажиромест. Большинство билетов мы продаем за 24 евро, 29 евро, 39 евро. Сейчас единственный способ заполнить это количество мест — очень низкие цены на авиабилеты», — сказал исполнительный директор Ryanair.

Он отметил, что Украина может иметь более низкие цены на авиаперелеты, чем Польша, но должна обеспечить и более низкие аэропортовые сборы, чем в Польше.

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Возобновление полетов в Украину

Ryanair рассматривает возможность возобновления небольшого количества рейсов в Украину до конца текущего года при условии успешных переговоров Украины о частичном открытии воздушного пространства.

«Рассматриваем два плана: один — когда война закончится и все откроется в один или два дня. И второй, наиболее вероятный, согласно которому мы можем запланировать небольшое количество рейсов уже в конце этого года», — сказал О'Лири.

Он привел в пример опыт Израиля, где авиация продолжает работать.

«Самолеты садятся каждый день в Тель-Авиве, который расположен всего в 10 минутах езды от Западного берега, откуда запускают ракеты. Было определено, что летать безопасно, и они (местные власти — ред.) могут защитить самолет. Поэтому я не вижу причин, почему мы не можем вернуть рейсы (в Украину — ред.)», — отметил О'Лири.

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По его информации, сейчас Минвосстановление работает над тем, чтобы в конце текущего года возобновить некоторые рейсы в Украину.