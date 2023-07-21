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21 июля 2023, 19:18 Читати українською

Кабмин дал старт массовому производству в Украине боеприпасов для БПЛА

Кабинет Министров принял фундаментальное постановление, на государственном уровне признающее порядок производства, закупки и поставки боеприпасов в БПЛА. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Кабинет Министров принял фундаментальное постановление, на государственном уровне признающее порядок производства, закупки и поставки боеприпасов в БПЛА.
Фото: t.me/zedigital

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«Правительство дало старт массовому производству в Украине боеприпасов для БПЛА. Мы уже добились значительных результатов в количестве БПЛА отечественного производства на фронте. Но с их увеличением растет и потребность в боеприпасах», — написал он в Telegram.

Федоров отметил, что сейчас украинские военные часто используют самодельные конструкции, чтобы оборудовать дроны гранатами, минами и другими неспециализированными боеприпасами. По его словам, это не всегда надежно и эффективно.

«Теперь ситуация изменится. Частные компании смогут легально производить боеприпасы для дронов. А украинские воины получат качественные и инновационные решения. Это большие возможности для разработки и масштабирования технологических продуктов», — заявил он.

Постановление определяет порядок получения статуса изготовителя боеприпасов для БПЛА и устанавливает четкие требования компаниям по их производству.

Напомним

«Минфин» писал, что турецкая компания Baykar начала в Украине строительство завода по производству дронов Bayraktar.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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matroskin
matroskin
21 июля 2023, 19:40
#
Як можна називати постанову масовим виробництвом ? Особливо коли мова йде про Україну.
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