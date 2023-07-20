В Европе колоссальный дефицит рабочей силы — количество профессий с незаполненными вакансиями достигает 400. В то же время много специалистов из других 321 профессий. Невостребованные вакансии пытаются заполнить с помощью рабочих из других стран. Об этом сообщает schengenvisainfo.com.
Дефицит рабочей силы: названы 20 наиболее востребованных профессий в ЕС
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Отчет Европейского управления труда (EURES) о дефиците и избытке рабочей силы на основе данных за 2022 год пролил свет на профессии, которые страны ЕС пытаются занять своей рабочей силой, а также на которые приходится приглашать людей из других стран.
Ситуация привела к тому, что некоторые страны, в частности, Германия адаптируют миграционное законодательство, чтобы привлечь молодежь из других стран и облегчить получение рабочих виз.
Наиболее востребованы профессии в ЕС
В топ-20 наиболее востребованных в Евросоюзе профессий входят:
- Каменщики и смежные работники;
- Плотники и столяры;
- Водители грузовиков и грузовиков;
- Наладчики и операторы металлообрабатывающих станков;
- Медсестры;
- Сантехники и составители труб;
- Электричества на строительстве;
- Сварщики и резчики;
- Бетоноукладчики и смежные работники;
- Рабочие по листовому металлу;
- Укладчики пола и плитки;
- Разработчики программного обеспечения;
- Повара;
- Строительные рабочие;
- Электрослесари и слесари;
- Программисты приложений;
- Врачи общего профиля;
- Водители автобуса и трамвая.
- Слесари и ремонтники автотранспорта.
- Врачи-специалисты.
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Кому будет сложнее найти работу
Некоторые профессии избыточны в Европе, поэтому будет сложнее получить рабочую визу в ЕС, в частности:
- графическим и мультимедийным дизайнерам,
- административным и исполнительным работникам,
- журналистам,
- дизайнерам интерьеров и декораторам,
- продавцам.
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