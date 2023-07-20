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20 июля 2023, 14:02 Читати українською

Дефицит рабочей силы: названы 20 наиболее востребованных профессий в ЕС

В Европе колоссальный дефицит рабочей силы — количество профессий с незаполненными вакансиями достигает 400. В то же время много специалистов из других 321 профессий. Невостребованные вакансии пытаются заполнить с помощью рабочих из других стран. Об этом сообщает schengenvisainfo.com.

В Европе колоссальный дефицит рабочей силы — количество профессий с незаполненными вакансиями достигает 400.
Фото: pixabay.com

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Отчет Европейского управления труда (EURES) о дефиците и избытке рабочей силы на основе данных за 2022 год пролил свет на профессии, которые страны ЕС пытаются занять своей рабочей силой, а также на которые приходится приглашать людей из других стран.

Ситуация привела к тому, что некоторые страны, в частности, Германия адаптируют миграционное законодательство, чтобы привлечь молодежь из других стран и облегчить получение рабочих виз.

Наиболее востребованы профессии в ЕС

В топ-20 наиболее востребованных в Евросоюзе профессий входят:

  1. Каменщики и смежные работники;
  2. Плотники и столяры;
  3. Водители грузовиков и грузовиков;
  4. Наладчики и операторы металлообрабатывающих станков;
  5. Медсестры;
  6. Сантехники и составители труб;
  7. Электричества на строительстве;
  8. Сварщики и резчики;
  9. Бетоноукладчики и смежные работники;
  10. Рабочие по листовому металлу;
  11. Укладчики пола и плитки;
  12. Разработчики программного обеспечения;
  13. Повара;
  14. Строительные рабочие;
  15. Электрослесари и слесари;
  16. Программисты приложений;
  17. Врачи общего профиля;
  18. Водители автобуса и трамвая.
  19. Слесари и ремонтники автотранспорта.
  20. Врачи-специалисты.

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Кому будет сложнее найти работу

Некоторые профессии избыточны в Европе, поэтому будет сложнее получить рабочую визу в ЕС, в частности:

  • графическим и мультимедийным дизайнерам,
  • административным и исполнительным работникам,
  • журналистам,
  • дизайнерам интерьеров и декораторам,
  • продавцам.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+42
Riojas
Riojas
20 июля 2023, 14:18
#
Когда у нас откроют границы для мужчин, этот вопрос в Европе будет решен. И это можно понять.
+
0
Bischof
Bischof
20 июля 2023, 16:34
#
Ну, во-первых, чем проще будет уехать и устроится специалистам там, тем быстрее будут подтягиваться зарплаты и условия труда у них и здесь. С IT-специалистами это уже давно произошло. А во-вторых, не все захотят пахать по 12 часов и жить в общагах в перемешку с пакистанцами и непальцами, даже за бОльшие деньги.
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