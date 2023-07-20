Дефицит рабочей силы: названы 20 наиболее востребованных профессий в ЕС

В Европе колоссальный дефицит рабочей силы — количество профессий с незаполненными вакансиями достигает 400. В то же время много специалистов из других 321 профессий. Невостребованные вакансии пытаются заполнить с помощью рабочих из других стран. Об этом сообщает schengenvisainfo.com.

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Отчет Европейского управления труда (EURES) о дефиците и избытке рабочей силы на основе данных за 2022 год пролил свет на профессии, которые страны ЕС пытаются занять своей рабочей силой, а также на которые приходится приглашать людей из других стран.

Ситуация привела к тому, что некоторые страны, в частности, Германия адаптируют миграционное законодательство, чтобы привлечь молодежь из других стран и облегчить получение рабочих виз.

Наиболее востребованы профессии в ЕС

В топ-20 наиболее востребованных в Евросоюзе профессий входят:

Каменщики и смежные работники; Плотники и столяры; Водители грузовиков и грузовиков; Наладчики и операторы металлообрабатывающих станков; Медсестры; Сантехники и составители труб; Электричества на строительстве; Сварщики и резчики; Бетоноукладчики и смежные работники; Рабочие по листовому металлу; Укладчики пола и плитки; Разработчики программного обеспечения; Повара; Строительные рабочие; Электрослесари и слесари; Программисты приложений; Врачи общего профиля; Водители автобуса и трамвая. Слесари и ремонтники автотранспорта. Врачи-специалисты.

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Кому будет сложнее найти работу

Некоторые профессии избыточны в Европе, поэтому будет сложнее получить рабочую визу в ЕС, в частности: