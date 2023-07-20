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20 июля 2023, 8:10 Читати українською

Путин назвал условия возвращения россии в «зерновую сделку»

Президент страны агрессора Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства назвал основные условия возвращения россии в зерновую сделку.Об этом пишет русский Forbes.

Президент страны агрессора Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства назвал основные условия возвращения россии в зерновую сделку.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Шесть основных критериев:

  1. Вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений.
  2. Устранение всех препятствий для российских банков и финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений, в том числе незамедлительное их подключение к международной системе обмена финансовой информацией SWIFT.
  3. Возобновление поставок в россию запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений.
  4. Решение всех вопросов с фрахтом судов и страхованием российских экспортных поставок продовольствия, обеспечение логистики продовольственных поставок.
  5. Обеспечение беспрепятственных условий для расширения поставок российских удобрений и сырья для их производства, включая возобновление аммиакопровода «Тольятти — Одесса».
  6. Разблокирование российских активов, связанных с сельским хозяйством.

Читайте: Россияне уничтожили 60 тысяч тонн зерна в морских портах «Одесса» и «Черноморск»

Напомним

«Минфин» писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об остановке действия «зернового соглашения».

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
Игорь Коляда
Игорь Коляда
20 июля 2023, 9:05
#
Вже давно потрібно послати на три букви цього недофюрера з усіма його недоумовами.
+
+15
TAN72
TAN72
20 июля 2023, 9:27
#
Станок губозакаточный пусть себя купит.
+
+45
SamBB
SamBB
20 июля 2023, 9:49
#
Маленький фюрер озвучив самі нагальні проблеми і по них потрібно бити новими санкціями.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
20 июля 2023, 11:05
#
Готується голодомор.
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