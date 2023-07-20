Президент страны агрессора Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства назвал основные условия возвращения россии в зерновую сделку.Об этом пишет русский Forbes.
Путин назвал условия возвращения россии в «зерновую сделку»
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Шесть основных критериев:
- Вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений.
- Устранение всех препятствий для российских банков и финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений, в том числе незамедлительное их подключение к международной системе обмена финансовой информацией SWIFT.
- Возобновление поставок в россию запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений.
- Решение всех вопросов с фрахтом судов и страхованием российских экспортных поставок продовольствия, обеспечение логистики продовольственных поставок.
- Обеспечение беспрепятственных условий для расширения поставок российских удобрений и сырья для их производства, включая возобновление аммиакопровода «Тольятти — Одесса».
- Разблокирование российских активов, связанных с сельским хозяйством.
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Напомним
«Минфин» писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об остановке действия «зернового соглашения».
Источник: Минфин
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