Главное за среду: Банки блокируют счета клиентам, уничтожены 60 тонн зерна и вкладчики бегут из Привата

Блокировка счетов стала самой большой проблемой клиентов банков. На это в прошлом месяце чаще всего жаловались читатели. Почему люди теряли доступ к своим деньгам, а подобные случаи стали массовыми, советующими финансисты, чтобы уменьшить подобные риски, — расскажем в свежем Народном рейтинге банков.

Россияне уничтожили 60 тысяч тонн зерна в морских портах «Одесса» и «Черноморск»

В результате российских атак 18−19 июля на инфраструктуру в Одесской области в морских портах «Одесса» и «Черноморск» было уничтожено 60 тысяч тонн зерна.

Вкладчики бегут из Привата: почему это происходит и куда они идут

По данным Опендатабот, в течение января-мая украинские банки заработали 53,59 млрд грн, что в 2,2 раза больше показателя соответствующего периода 2021 года. Такой результат платформа для работы с открытыми данными считает рекордными. Как дают зарабатывать своим вкладчикам банки с депозитным портфелем от 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

Украинцы в Польше начали массово открывать свой бизнес

Украинцы начали массово регистрировать бизнес в Польше. Количество новых предприятий достигает 2000 в месяц.

Главный миф о золоте: почему оно не спасает от инфляции и нестабильного рынка

Золото традиционно считается активом-убежищем. Однако эффективность этого инструмента на самом деле не доказана. Какие финансовые результаты «желтый» металл реально продемонстрировал и почему люди продолжают его покупать, пишет The Economist. «Минфин» публикует перевод статьи.