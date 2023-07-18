После критики правозащитников Ощадбанк отказался возвращать физическую идентификацию ВПЛ

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 июля 2023, 18:59 Читати українською

После критики правозащитников Ощадбанк отказался возвращать физическую идентификацию ВПЛ

Ощадбанк по согласованию с Координационным штабом по вопросам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) отказался от возвращения с 1 сентября физической идентификации социальных выплат и пенсий ВПЛ. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Ощадбанк по согласованию с Координационным штабом по вопросам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) отказался от возвращения с 1 сентября физической идентификации социальных выплат и пенсий ВПЛ.
Фото: informator.ua

Читайте «Минфин»вInstagram: главные новости об инвестициях и финансах

Согласно сообщению банка, объявление Ощадбанка о возвращении физической идентификации в отделениях для ВПЛ и начале рассылки соответствующих смс-сообщений раскритиковали правозащитники как дискриминационное и сложное в исполнении.

В частности, они назвали несправедливыми меньшие сроки идентификации для пенсионеров без электронного удостоверения, его выдача прекратилась с началом войны.

Другими важными факторами против возвращения идентификации правозащитники назвали доступность и безопасность ее прохождения гражданами, находящимися за границей или на временно оккупированной территории, в зоне боевых действий.

«Для многих путь в отделение банка очень опасен и обременителен», — считают специалисты.

Таким образом, по их мнению, «из-за указанных барьеров значительная часть переселенцев не может вовремя пройти идентификацию и может потерять выплаты, часто являющиеся единственным источником дохода».

Чтобы предотвратить такие последствия, на Координационном штабе по вопросам ВПЛ под председательством вице-премьера Ирины Верещук было принято решение, что для выплат ВПЛ от идентификации совсем откажутся (поскольку срок выплат ограничен 6 месяцами), а для получателей пенсий срок для идентификации продлят 2024 года.

Также Ощадбанк обязан прекратить смс-рассылку переселенцам о прохождении физидентификации до 1 сентября.

Как отмечается в сообщении прессслужбы банка, Министерство социальной политики уже нарабатывает проект соответствующих нормативных изменений, которые будут приняты в ближайшее время.

Напомним

Минфин писал, что Ощадбанк обнародовал сообщение о том, что все ВПЛ обязаны вновь пройти идентификацию иначе выплата пенсий и соцпомощей будет прекращена.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+15
matroskin
matroskin
18 июля 2023, 19:31
#
«Для багатьох шлях до відділення банку дуже небезпечний і обтяжливий«
Ну звісно раз за 2 роки то небезпечно, а щодня до магазинів де вони мають тратити кошти то ні.
Це виходить бабці з Маріуполя пенсію будуть перераховувати 1000 років, бо ніхто не зна де вона і ніхто офіційно не може підтвердити її смерть чи то загибель.
Ще цікавіше з тими хто залишився на окупованих територіях, отримав там громадянство і пенсію рф ну безлімітну в часі українську. :)
+
0
zig4free
zig4free
18 июля 2023, 20:46
#
Предлагаю рассмотреть видео верификацию с точки зрения законов физики и сравнить их с личным присутствием в отделении банка.

Какие же законы Украины убогие и неадекватные.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает zig4free и 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами