После критики правозащитников Ощадбанк отказался возвращать физическую идентификацию ВПЛ

Ощадбанк по согласованию с Координационным штабом по вопросам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) отказался от возвращения с 1 сентября физической идентификации социальных выплат и пенсий ВПЛ. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Согласно сообщению банка, объявление Ощадбанка о возвращении физической идентификации в отделениях для ВПЛ и начале рассылки соответствующих смс-сообщений раскритиковали правозащитники как дискриминационное и сложное в исполнении.

В частности, они назвали несправедливыми меньшие сроки идентификации для пенсионеров без электронного удостоверения, его выдача прекратилась с началом войны.

Другими важными факторами против возвращения идентификации правозащитники назвали доступность и безопасность ее прохождения гражданами, находящимися за границей или на временно оккупированной территории, в зоне боевых действий.

«Для многих путь в отделение банка очень опасен и обременителен», — считают специалисты.

Таким образом, по их мнению, «из-за указанных барьеров значительная часть переселенцев не может вовремя пройти идентификацию и может потерять выплаты, часто являющиеся единственным источником дохода».

Чтобы предотвратить такие последствия, на Координационном штабе по вопросам ВПЛ под председательством вице-премьера Ирины Верещук было принято решение, что для выплат ВПЛ от идентификации совсем откажутся (поскольку срок выплат ограничен 6 месяцами), а для получателей пенсий срок для идентификации продлят 2024 года.

Также Ощадбанк обязан прекратить смс-рассылку переселенцам о прохождении физидентификации до 1 сентября.

Как отмечается в сообщении прессслужбы банка, Министерство социальной политики уже нарабатывает проект соответствующих нормативных изменений, которые будут приняты в ближайшее время.

Напомним

Минфин писал, что Ощадбанк обнародовал сообщение о том, что все ВПЛ обязаны вновь пройти идентификацию иначе выплата пенсий и соцпомощей будет прекращена.