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18 июля 2023, 9:26 Читати українською

Турецкая лира обновила исторический минимум. Причина — повышение налога на топливо на 200%

17 июля турецкая лира обновила свой исторический минимум, упав по отношению к доллару до 26,3 лиры — это произошло после того, как турецкие власти повысили налог на горючее, а также после того, как дефицит бюджета Турции увеличился в семь раз по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет ЭП со ссылкой на Reuters.

17 июля турецкая лира обновила свой исторический минимум, упав по отношению к доллару до 26,3 лиры — это произошло после того, как турецкие власти повысили налог на горючее, а также после того, как дефицит бюджета Турции увеличился в семь раз по сравнению с прошлым годом.
Фото: depositphotos.com

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Повышение налога на 200%

В воскресенье Турция повысила налог на горючее, чтобы помочь профинансировать увеличение бюджета на 2023 год на 1,12 триллиона лир ($42,2 миллиарда) после того, как февральские землетрясения и майские президентские выборы привели к резкому росту расходов.

Предварительные данные показали, что дефицит турецкого бюджета в июне увеличился до 219,6 млрд. лир ($8,37 млрд.), что в семь раз превышает дефицит годом ранее", — пишет агентство.

Читайте: Турция повысила налоги на топливо почти на 200%

Повышение налога на топливо может спровоцировать инфляцию, пишет агентство: в июне она снизилась до 38,21%, в то же время в октябре 2022 года она составила рекордные 85,51%.

Минфин страны разослал госучреждениям циркуляр, подписанный министром финансов Турции Мехметом Симсеком, в котором напоминается о необходимости сокращать бюрократические процедуры и эффективно использовать государственные ресурсы, пишет Anadolu.

Читайте: Турецкая лира упала до рекордно низкого уровня

В циркуляре отмечено, что должны быть пересмотрены все расходы бюджета, кроме тех, которые связаны с землетрясением. «Мы будем рационализировать государственные расходы», — написал Симсек в своем Twitter.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
kadaad1988
kadaad1988
18 июля 2023, 10:10
#
У финансового руля Турции такие же *** , как и у нас.
+
0
mantis05
mantis05
18 июля 2023, 10:26
#
Чем им хуже- тем нам лучше. В идеале- ещё бы экономических проблем, там гляди- 2ой фронт нарисуется.
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