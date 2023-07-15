Нацбанк назвал самые ходовые банкноты

По состоянию на 1 июля 2023 года в наличном обращении больше банкнот номиналом 500 гривен (27,7% от общего количества банкнот в обращении). На втором месте 200-гривневые банкноты (20,8%), которых за год стало меньше на 3,7%. На третьем — банкноты номиналом 1 000 гривен (6,85%). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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При этом больше всего в наличном обращении находится монет номиналом 10 копеек (28,3%).

Наименее ходовая банкнота и монета

По данным регулятора, меньше всего в наличном обращении находится банкнот номиналом 10 гривен (3,5%), монет — номиналом 10 гривен (около 1,2%).

В НБУ также отметили, что на одного жителя Украины приходилось: 66 банкнот и 172 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2023 года — 71 и 169 шт. соответственно).

Сумма наличных, которая находилась в обращении

На 1 июля 2023 года сумма наличных, находившаяся в обращении в Украине, составила 711,9 млрд грн.

В частности, более 2,7 млрд. штук банкнот на общую сумму 705,7 млрд. грн., а также 14,3 млрд. штук монет (без памятных и инвестиционных) на сумму свыше 6 млрд. грн.

Это на 4,2 млрд грн или на 0,6% меньше, чем на 1 января 2023 г. (716,1 млрд грн).

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«Если первый квартал года характеризовался изъятием наличных из обращения, то во втором квартале спрос на наличность несколько оживился. Это тенденция, которая наблюдается почти каждый год и объясняется сезонностью», — заявили в НБУ.

В НБУ также напомнили, что до 30 сентября 2023 года включительно можно обменять монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, которые уже перестали быть платежными средствами.