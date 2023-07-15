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15 июля 2023, 14:08 Читати українською

Нацбанк назвал самые ходовые банкноты

По состоянию на 1 июля 2023 года в наличном обращении больше банкнот номиналом 500 гривен (27,7% от общего количества банкнот в обращении). На втором месте 200-гривневые банкноты (20,8%), которых за год стало меньше на 3,7%. На третьем — банкноты номиналом 1 000 гривен (6,85%). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По состоянию на 1 июля 2023 года в наличном обращении больше банкнот номиналом 500 гривен (27,7% от общего количества банкнот в обращении).
Фото: НБУ

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При этом больше всего в наличном обращении находится монет номиналом 10 копеек (28,3%).

Наименее ходовая банкнота и монета

По данным регулятора, меньше всего в наличном обращении находится банкнот номиналом 10 гривен (3,5%), монет — номиналом 10 гривен (около 1,2%).

В НБУ также отметили, что на одного жителя Украины приходилось: 66 банкнот и 172 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2023 года — 71 и 169 шт. соответственно).

Сумма наличных, которая находилась в обращении

На 1 июля 2023 года сумма наличных, находившаяся в обращении в Украине, составила 711,9 млрд грн.

В частности, более 2,7 млрд. штук банкнот на общую сумму 705,7 млрд. грн., а также 14,3 млрд. штук монет (без памятных и инвестиционных) на сумму свыше 6 млрд. грн.

Это на 4,2 млрд грн или на 0,6% меньше, чем на 1 января 2023 г. (716,1 млрд грн).

Читайте также: НБУ вводит в обращение новые банкноты номиналом 1000 гривен (фото)

«Если первый квартал года характеризовался изъятием наличных из обращения, то во втором квартале спрос на наличность несколько оживился. Это тенденция, которая наблюдается почти каждый год и объясняется сезонностью», — заявили в НБУ.

В НБУ также напомнили, что до 30 сентября 2023 года включительно можно обменять монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, которые уже перестали быть платежными средствами.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Mr Bungle
Mr Bungle
15 июля 2023, 14:44
#
Раньше самой ходовой была купюра 200, сейчас 500 и мало мелочи- причина почему очевидна,карточки
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