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14 июля 2023, 17:13 Читати українською

Пенсии за 6 месяцев: более 50% пенсионерам и дальше платят менее $100, доля тех, кто получает более 10 тыс, выросла

По состоянию на 1 июля 2023 года более половины пенсионеров все еще получают пенсии до 4 000 грн. При этом с начала года доля получающих более 10 000 грн выросла на 3,1%. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда.

По состоянию на 1 июля 2023 года более половины пенсионеров все еще получают пенсии до 4 000 грн.
Фото: sluga-narodu.com

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Размер пенсий

Размер пенсий распределяется следующим образом:

  • до 2 000 грн. получали 63 674 пенсионеров (или 0,6% от их общего количества);
  • от 2001 до 3000 грн — 3107388 пенсионеров (29,5%);
  • от 3001 до 4000 грн — 2243433 пенсионеров (21,3%);
  • от 4001 до 5000 грн — 1585453 пенсионер (15,0%);
  • от 5 001 до 10 000 грн — 2 452 277 пенсионеров (23,2%);
  • свыше 10 000 грн — 1 100 111 пенсионеров (10,4%).

«Как видим, после последних индексаций пенсионные выплаты существенно не изменились. Как и полгода назад более 50% украинцев получают пенсии до 4 тысяч гривен. Но если по состоянию на 1 января 2023 только 7,3% людей получали пенсии более 10 тысяч, то сейчас уже 10,4%», — заявила народная депутат Украины Нина Южанина.

Стоит отметить, что общее количество пенсионеров в Украине на 1 июля 2023 года составляет 10 552 336 человек, средний размер пенсионной выплаты — 5 311,44 грн.

Напомним

«Минфин» писал, что в Украине с 1 июля автоматически (без обращений пенсионеров) индексировано на 19,7% пенсии некоторым категориям. Бывшим чиновникам повысили пенсии на 1046,70 грн, бывшим народным депутатам — на 1450,98 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 июля 2023, 17:32
#
А в чем проблема?
1 Передайте привет бывшему министру соц политики реве! За пенсионную реформу!
2 Передайте привет гр яценюку за ряд законов о «гос службе».
3 Ну и самый горячий привет порошенко, за Закон «Про судоустій»
Именно эта категория граждан и сьедает большую часть пенсионного фонда. (я так думаю и не только я)
+
+30
Eventop
Eventop
14 июля 2023, 17:54
#
Проблема в тому, що ви зі своїм постом запізнились років так на 5. Але тоді він не був би актуальним, адже був ріст економіки та доходів громадян. До речі, хто з президентів мав монобільшість в Раді, а відповідно можливість прийняти будь-які реформи?
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 июля 2023, 17:58
#
Послушайте, признайте следующий факт — вся страна все «гилки влади» живут в правовом поле законов принятых ВР (2014 -2019 г) и подписанных п. порошенко Некоторые законы и постановы, не говоря об массе изменений в уже принятые Законы, требуют определенной Конституцией и Регламентом В Р процедуры или изменения или принятие нового Закона Более того. что базовые для гос служащих депутатов и судей законы принятые в период с2014 по 2017 год прописаны так и с такими «плюшками» что только или очень порядочный человек (последний был Иисус) или полный альтруист (понимать — человек идеалист) может отказаться от таких благ. Поэтому не у тех, не у этих и не у будущих НИКОГДА (от слова совсем) не будет «политической» (а по факту обычного желания) отказаться от таких плюшек. Да как-то хочется узнать, а как там рева и гройсман поживают?
Ну, а по поводу что и когда писал, то я всегда говорил и писал — что все это замаскированная коррупционная сделка между разными ветвями власти.
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0
mlp711141
mlp711141
14 июля 2023, 17:53
#
Моя мама до сих пор получает «социальную» пенсию, 2093 грн из которых Ощадбанк теперь будет забирать 12 грн комиссии ежемесячно…
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