По состоянию на 1 июля 2023 года более половины пенсионеров все еще получают пенсии до 4 000 грн. При этом с начала года доля получающих более 10 000 грн выросла на 3,1%. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда.
Пенсии за 6 месяцев: более 50% пенсионерам и дальше платят менее $100, доля тех, кто получает более 10 тыс, выросла
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Размер пенсий
Размер пенсий распределяется следующим образом:
- до 2 000 грн. получали 63 674 пенсионеров (или 0,6% от их общего количества);
- от 2001 до 3000 грн — 3107388 пенсионеров (29,5%);
- от 3001 до 4000 грн — 2243433 пенсионеров (21,3%);
- от 4001 до 5000 грн — 1585453 пенсионер (15,0%);
- от 5 001 до 10 000 грн — 2 452 277 пенсионеров (23,2%);
- свыше 10 000 грн — 1 100 111 пенсионеров (10,4%).
«Как видим, после последних индексаций пенсионные выплаты существенно не изменились. Как и полгода назад более 50% украинцев получают пенсии до 4 тысяч гривен. Но если по состоянию на 1 января 2023 только 7,3% людей получали пенсии более 10 тысяч, то сейчас уже 10,4%», — заявила народная депутат Украины Нина Южанина.
Стоит отметить, что общее количество пенсионеров в Украине на 1 июля 2023 года составляет 10 552 336 человек, средний размер пенсионной выплаты — 5 311,44 грн.
Напомним
«Минфин» писал, что в Украине с 1 июля автоматически (без обращений пенсионеров) индексировано на 19,7% пенсии некоторым категориям. Бывшим чиновникам повысили пенсии на 1046,70 грн, бывшим народным депутатам — на 1450,98 грн.
Комментарии - 4
1 Передайте привет бывшему министру соц политики реве! За пенсионную реформу!
2 Передайте привет гр яценюку за ряд законов о «гос службе».
3 Ну и самый горячий привет порошенко, за Закон «Про судоустій»
Именно эта категория граждан и сьедает большую часть пенсионного фонда. (я так думаю и не только я)
Ну, а по поводу что и когда писал, то я всегда говорил и писал — что все это замаскированная коррупционная сделка между разными ветвями власти.