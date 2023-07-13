Американский регулятор подает апелляцию на решение суда, позволяющее Microsoft приобрести Activision Blizzard

Федеральная торговая комиссия США (FTC) заявила, что подает апелляцию на решение федерального судьи по поводу того, что Microsoft может продолжить приобретение производителя игры Call of Duty Activision Blizzard за $68,7 млрд. Об этом сообщает Reuters.

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Победа Microsoft в суде во вторник и последующее обновление решения британского антимонопольного ведомства приблизили технологического гиганта к завершению соглашения с Activision — крупнейшего соглашения Microsoft за всю историю.

Однако любое нерешенное регуляторное препятствие повышает вероятность того, что соглашение Microsoft и Activision так и не закроют до 18 июля — после 18 июля любая из компаний сможет отказаться от сделки, если не договорится о продлении сроков ее закрытия.

Microsoft заявила, что будет бороться с апелляцией.

«Мы разочарованы тем, что регулятор продолжает преследовать то, что стало явно слабым делом, и мы будем противостоять дальнейшим усилиям, направленным на то, чтобы задержать возможность двигаться вперед», — заявил президент Microsoft Брэд Смит.

В FTC отказались комментировать сообщения об апелляции.

Хотя во вторник компаниям удалось добиться в суде отмены судебного запрета на завершение сделки, судья оставил в силе запрет на завершение сделки до пятницы, чтобы дать время FTC подать апелляцию.

Выступавшее против соглашения британское Управление по вопросам конкуренции и рынков (CMA) заявило в среду, что реструктуризированное соглашение между Microsoft и Activision Blizzard может удовлетворить его беспокойство, но при условии проведения нового расследования.

Предыстория

16 мая Microsoft получила от Еврокомиссии одобрение соглашения о приобретении компании Activision Blizzard.

27 апреля Управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании (CMA) заблокировало соглашение американской компании Microsoft о покупке разработчика видеоигр Activision Blizzard.

18 января 2022 года корпорация Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard, одного из самых известных в мире разработчиков и издателей игр. Сумма сделки составляет $68,7 млрд.