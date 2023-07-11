Главное за вторник: Национализация активов россиян, цены на жилье в Польше и ОВГЗ

В 2022 году украинцы купили в Польше 45% всех приобретенных иностранцами квартир. «Минфин» разбирался, стоит ли сейчас воспользоваться снижением цен на квадраты в этой стране для приобретения недвижимости, какие варианты предлагает рынок, и как с ограниченным бюджетом стать владельцем польской недвижимости.

Минфин разместил на аукционе облигации более 13 миллиардов

На аукционе 11 июля Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 13,66 млрд грн, что на 7,66 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 6 млрд грн.

Первый инвестиционный банк, ТРЦ Ocean Plaza и завод: Украина национализировала активы россиян на миллиарды гривен

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение о применении санкций в ряд коммерческих структур и их владельцев. В частности, в госбюджет поступили активы на миллиарды гривен нескольких приближенных к Кремлю российских олигархов.

Топ-20 секторов экономики, которые будут быстрее расти следующие 10 лет

Планируя будущее Украины и определяя инвестиционные возможности, следует учитывать мировые тенденции. Соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин опубликовал топ-20 рынков и секторов глобальной экономики, которые будут быстрее расти в этом десятилетии.

«Минфин» добавил в свой консервативный портфель любимую компанию Баффета

Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета продолжает наращивать свое участие в нефтяной компании Occidental Petroleum (OXY). В мае-июне фонд снова докупал ее акции и уже владеет 25-процентной долей. Нефтяные компании оставались любимцами фонда и в прошлом году. Обезьянять стратегию «Оракула из Омахи» решил и «Минфин», и уже добавил акции OXY в свой консервативный портфель.