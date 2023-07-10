Крупнейший немецкий производитель оружия Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине в течение следующих трех месяцев. Об этом глава правления компании Армин Паппергер рассказал в интервью CNN.
В Rheinmetall рассказали, когда в Украине откроют завод по производству бронетехники
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Завод будет расположен в западной части Украины. В компании надеются, что завод в Украине будет производить около 400 танков в год. Кроме того, здесь планируется производить и ремонтировать бронетранспортер Fuchs.
Паппергер заявил, что завод может быть защищен от потенциальных российских атак.
«Сейчас есть много заводов, производящих военную продукцию (в Украине). Это просто еще один — и мы можем защитить и его», — отметил он.
Немецкий оборонный концерн также будет учить украинцев обслуживать танки и другие бронемашины, производимые на заводе.
«Украинцы должны помочь сами себе — если они всегда будут ждать от европейцев или американцев, чтобы они помогли им в течение следующих 10 или 20 лет… это невозможно», — сказал Паппергер.
Напомним
«Минфин» писал, что турецкая компания Baykar начала в Украине строительство завода по производству дронов Bayraktar.
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Сразу чувствуется настоящий союзнический подход.