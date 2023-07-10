В Украине начали строить завод по производству беспилотников Bayraktar

Турецкая компания Baykar начала в Украине строительство завода по производству дронов Bayraktar. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в эфире единого телемарафона, сообщает liga.net.

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«Завод начал строиться реально, а не только в меморандуме. Это именно тот крупный завод Bayraktar, о котором еще несколько лет назад договаривались, потом последовали остановки, скандалы. Сегодня этот завод начинает строиться, мы перешли к реальным шагам», — сказал Камышин.

Накануне Камышин в рамках визита президента Украины в Турцию подписал с Министерством промышленности и технологий Турецкой Республики новый меморандум о развитии мощностей и возможностей производства разных типов беспилотников.

Напомним

«Минфин» писал, что в компании Baykar рассчитывают начать производство дронов Bayraktar и Akinci в Украине в 2025 году. Общий объем планируемых инвестиций в предприятие составляет $95,5 млн.

В 2019 году Baykar основала в Украине ООО «Авиа Венчурс» с целью открытия двух заводов в Украине. Ожидается, что именно ООО «Авиа Венчурс» от имени компании Baykar будет заниматься строительством завода, где будут производиться дроны.