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10 июля 2023, 12:36 Читати українською

В Украине начали строить завод по производству беспилотников Bayraktar

Турецкая компания Baykar начала в Украине строительство завода по производству дронов Bayraktar. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в эфире единого телемарафона, сообщает liga.net.

Турецкая компания Baykar начала в Украине строительство завода по производству дронов Bayraktar.
Фото: wikipedia.org

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«Завод начал строиться реально, а не только в меморандуме. Это именно тот крупный завод Bayraktar, о котором еще несколько лет назад договаривались, потом последовали остановки, скандалы. Сегодня этот завод начинает строиться, мы перешли к реальным шагам», — сказал Камышин.

Накануне Камышин в рамках визита президента Украины в Турцию подписал с Министерством промышленности и технологий Турецкой Республики новый меморандум о развитии мощностей и возможностей производства разных типов беспилотников.

Напомним

«Минфин» писал, что в компании Baykar рассчитывают начать производство дронов Bayraktar и Akinci в Украине в 2025 году. Общий объем планируемых инвестиций в предприятие составляет $95,5 млн.

В 2019 году Baykar основала в Украине ООО «Авиа Венчурс» с целью открытия двух заводов в Украине. Ожидается, что именно ООО «Авиа Венчурс» от имени компании Baykar будет заниматься строительством завода, где будут производиться дроны.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+15
xapyga
xapyga
10 июля 2023, 13:01
#
Это дезинформация для кацапов? ищите все равно не найдете!
Какое строительство завода в войну?
+
+15
timion
timion
10 июля 2023, 13:02
#
Не розумію сенсу таких інвестицій, рашка вже заявило що знищить завод якщо він буде побудований, інвестори вирішіли це перевірити?
+
0
Антон Куминов
Антон Куминов
10 июля 2023, 13:49
#
Строишь что-то во время войны. Немножко, или множко, берёшь себе. Ракета всё расхерачила, строишь заново. Люди хавают, бо война. Все довольны. Профит.
+
0
SamBB
SamBB
10 июля 2023, 14:20
#
Рашка на турецьке не посягне, в турків багато важелів впливу на рашку, тут питання в іншому, — побудувати самі приміщення заводу це ще не запустити повний цикл виробництва, воно скоріш за все буде організовано вже після закінчення війни.
+
0
shabash
shabash
10 июля 2023, 14:33
#
А Байрактар до сих пор считается вундервафлей?

Вроде ещё год назад писали (https://www.businessinsider.com/drones-russia-ukraine-war-electronic-warfare-2022−7) что они оказались неэффективны.
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