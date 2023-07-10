Количество электромобилей, впервые регистрировавшихся в Украине, увеличилось втрое. Самые популярные авто

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Из 12 600 электрокаров:

новых — 2,8 тыс. ед.,

б/у — 9,8 тыс. ед.

Относительно результата I полугодия 2022 года, количество электромобилей, впервые регистрировавшихся в Украине, увеличилось втрое.

В то же время доля новых машин в регистрациях BEV выросла с 18% (в I полугодии 2022 года) до 22%.

ТОП-5 новых электромобилей на рынке

Volkswagen ID.4 — 899 ед.; Dongfeng/Honda — 497 ед.; Volkswagen ID.6 — 168 ед.; Honda е — 146 ед.; BMW iX — 87 ед.

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ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей

Nissan Leaf — 1921 ед.; Volkswagen е-Golf — 940 ед.; Tesla Model 3 — 908 ед.; Volkswagen ID.4 — 724 ед.; Tesla Model Y — 637 ед.

В 2022 году в Украину было завезено более 13 тысяч машин, что на 56% больше, чем в 2021 году. Сейчас общее количество электромобилей превышает 46 тысяч. Можно предположить, что около 40 тысяч из них на ходу, что уже сокращает потребление горючего на 100 тысяч тонн в год.