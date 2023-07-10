С января по июнь 2023 г. украинский парк углеродно-нейтрального транспорта пополнили 12,6 тыс. электромобилей (BEV). Об этом сообщает Укравтопром.
Количество электромобилей, впервые регистрировавшихся в Украине, увеличилось втрое. Самые популярные авто
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Из 12 600 электрокаров:
- новых — 2,8 тыс. ед.,
- б/у — 9,8 тыс. ед.
Относительно результата I полугодия 2022 года, количество электромобилей, впервые регистрировавшихся в Украине, увеличилось втрое.
В то же время доля новых машин в регистрациях BEV выросла с 18% (в I полугодии 2022 года) до 22%.
ТОП-5 новых электромобилей на рынке
- Volkswagen ID.4 — 899 ед.;
- Dongfeng/Honda — 497 ед.;
- Volkswagen ID.6 — 168 ед.;
- Honda е — 146 ед.;
- BMW iX — 87 ед.
Читайте также: Продажи электромобилей в Украине бьют рекорды. Топ-20 электрокаров
ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей
- Nissan Leaf — 1921 ед.;
- Volkswagen е-Golf — 940 ед.;
- Tesla Model 3 — 908 ед.;
- Volkswagen ID.4 — 724 ед.;
- Tesla Model Y — 637 ед.
В 2022 году в Украину было завезено более 13 тысяч машин, что на 56% больше, чем в 2021 году. Сейчас общее количество электромобилей превышает 46 тысяч. Можно предположить, что около 40 тысяч из них на ходу, что уже сокращает потребление горючего на 100 тысяч тонн в год.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 6
але чи таких багато ? у мене безліч знайомих — купили авто щоб возити битину в школу , їхати на роботу по місту , в супермаркет раз на тиждень. І вони за містом не були ні разу.