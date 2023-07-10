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10 июля 2023, 9:29 Читати українською

Количество электромобилей, впервые регистрировавшихся в Украине, увеличилось втрое. Самые популярные авто

С января по июнь 2023 г. украинский парк углеродно-нейтрального транспорта пополнили 12,6 тыс. электромобилей (BEV). Об этом сообщает Укравтопром.

С января по июнь 2023 г.
Фото: pixabay.com

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Из 12 600 электрокаров:

  • новых — 2,8 тыс. ед.,
  • б/у — 9,8 тыс. ед.

Относительно результата I полугодия 2022 года, количество электромобилей, впервые регистрировавшихся в Украине, увеличилось втрое.

В то же время доля новых машин в регистрациях BEV выросла с 18% (в I полугодии 2022 года) до 22%.

ТОП-5 новых электромобилей на рынке

  1. Volkswagen ID.4 — 899 ед.;
  2. Dongfeng/Honda — 497 ед.;
  3. Volkswagen ID.6 — 168 ед.;
  4. Honda е — 146 ед.;
  5. BMW iX — 87 ед.

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ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей

  1. Nissan Leaf — 1921 ед.;
  2. Volkswagen е-Golf — 940 ед.;
  3. Tesla Model 3 — 908 ед.;
  4. Volkswagen ID.4 — 724 ед.;
  5. Tesla Model Y — 637 ед.

В 2022 году в Украину было завезено более 13 тысяч машин, что на 56% больше, чем в 2021 году. Сейчас общее количество электромобилей превышает 46 тысяч. Можно предположить, что около 40 тысяч из них на ходу, что уже сокращает потребление горючего на 100 тысяч тонн в год.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

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0
xapyga
xapyga
10 июля 2023, 9:47
#
Тоже присматриваюсь. Только пугает долгая зарядка от домашней розетки, еще и автоматы на счетчике бывает горят. Думаю без 380 нет смысла.
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0
Mr Bungle
Mr Bungle
10 июля 2023, 9:59
#
Зпас хода маленький, машина для города
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0
yarg
yarg
10 июля 2023, 11:56
#
Ну так 90 % авто - покупаются для города. И за город никогда не ездили вообще…
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0
Abramon
Abramon
10 июля 2023, 12:02
#
Тоді треба мати мінімум дві автівки, одна для міста в корках стояти (електро), а інша на поїздки 200+ км. з ДВС таке собі…
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0
yarg
yarg
10 июля 2023, 12:11
#
Для тих хто їздить по 200 кілометрів за місто - так.
але чи таких багато ? у мене безліч знайомих — купили авто щоб возити битину в школу , їхати на роботу по місту , в супермаркет раз на тиждень. І вони за містом не були ні разу.
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0
Abramon
Abramon
10 июля 2023, 10:32
#
Зростатиме запас ходу хоча б 1000 км . можна задумуватись про купівлю.
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