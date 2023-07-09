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9 июля 2023, 17:20 Читати українською

Аналитики прогнозируют, что стоимость аренды квартир в Киеве вырастет

В августе стоимость аренды квартир в Киеве увеличится. Об этом свидетельствует статистика Bird прошлых лет, стабилизация рынка и планомерный рост цен.

В августе стоимость аренды квартир в Киеве увеличится.

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Стоимость аренды в августе

Август — традиционно высокий сезон. Наплыв студентов, возвращение людей из отпусков, подготовка в школу, садик, смена места жительства ближе к учебному заведению и т. п. — спрос растет, а вместе с ним и цена.

Например, в 2021 году спрос в августе, по сравнению с июлем, увеличился в среднем на 18%, в 2022, несмотря на войну — на 16%. Постепенный рост спроса на аренду уже сегодня свидетельствует о том, что 2023 год не будет исключением.

Как следствие, по их подсчетам медиана цены, то есть самая популярная стоимость, на аренду квартир в Киеве в августе 2021 года увеличилась на 6%, а в 2022 — на 10%.

«Нет сомнений, стоимость аренды пойдет вверх и в этом сезоне. Так что если вы планировали переезжать, возможно стоит это сделать уже сейчас, или ближе к концу осени», — уверяют эксперты.

Читайте: Новое жилье для военных и переселенцев: все льготные программы от застройщиков

С середины мая стоимость аренды в Киеве по сравнению с прошлым годом стала больше, но она все еще не на довоенном уровне. А спрос в 2023 году, хоть и растет, но наименьший за последние три года.

По данным bird, медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 9 тыс. 500 грн, что на 14% меньше, чем в 2021 году, двухкомнатной — 14 тыс. грн (на 22% меньше), трехкомнатной — 24 тыс. грн (на 33% меньше).

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
bonv
bonv
9 июля 2023, 19:05
#
Ріст вже є у Львові-Франківську.
+
0
bonv
bonv
9 июля 2023, 19:16
#
В Україні переписали правила для покупців квартир у новобудовах.
Про це розповіли у Мінцифри.
Українці отримали можливість реєструвати свої права на ще недобудовані квартири. Це стало можливим завдяки електронному механізму захисту інвесторів, які вклалися у будівництво.
Забудовники через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва (ЄДЕСБ) можуть подавати заяви про реєстрацію прав на об'єкти, які будуть побудовані, а потім передавати ці права покупцям.
«Тобто квартира фактично ще не збудована, але у її покупця вже будуть документи на неї. Це справді хороша новина! Адже раніше, якщо хтось мав погані наміри, то одну й ту саму квартиру могли продавати по кілька разів. А тепер покупець вже зможе убезпечити себе від цього», — пояснив президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір у коментарі Obozrevatel.
Так, покупець квартири на первинному ринку може реєструвати речові права на житло, що перебуває на етапі будівництва або буде збудовано. Раніше, щоб убезпечитися, українці були змушені укладати із забудовниками попередній договір купівлі-продажу нерухомості чи угоду про наміри.
Згідно з цими документами, покупець погоджувався придбати майно, а продавець — продати житло саме цій особі. Але такі угоди не давали право власності на житло, а лише були підготовкою до основної угоди, яка укладалася лише після здачі об'єкта в експлуатацію.
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