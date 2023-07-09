Аналитики прогнозируют, что стоимость аренды квартир в Киеве вырастет

В августе стоимость аренды квартир в Киеве увеличится. Об этом свидетельствует статистика Bird прошлых лет, стабилизация рынка и планомерный рост цен.

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Стоимость аренды в августе

Август — традиционно высокий сезон. Наплыв студентов, возвращение людей из отпусков, подготовка в школу, садик, смена места жительства ближе к учебному заведению и т. п. — спрос растет, а вместе с ним и цена.

Например, в 2021 году спрос в августе, по сравнению с июлем, увеличился в среднем на 18%, в 2022, несмотря на войну — на 16%. Постепенный рост спроса на аренду уже сегодня свидетельствует о том, что 2023 год не будет исключением.

Как следствие, по их подсчетам медиана цены, то есть самая популярная стоимость, на аренду квартир в Киеве в августе 2021 года увеличилась на 6%, а в 2022 — на 10%.

«Нет сомнений, стоимость аренды пойдет вверх и в этом сезоне. Так что если вы планировали переезжать, возможно стоит это сделать уже сейчас, или ближе к концу осени», — уверяют эксперты.

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С середины мая стоимость аренды в Киеве по сравнению с прошлым годом стала больше, но она все еще не на довоенном уровне. А спрос в 2023 году, хоть и растет, но наименьший за последние три года.

По данным bird, медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 9 тыс. 500 грн, что на 14% меньше, чем в 2021 году, двухкомнатной — 14 тыс. грн (на 22% меньше), трехкомнатной — 24 тыс. грн (на 33% меньше).