В Украине с 11 июля ограничат продажи электронных сигарет. За курение в общественных местах будут штрафовать

В Украине с 11 июля 2023 г. ограничат продажу табачных изделий и запретят курить электронные сигареты в общественных местах. Это предусмотрено законом о мерах по предотвращению и уменьшению употребления табачных изделий, сообщает Госпотребслужба.

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Что запретят

В частности, запрещается продажа табачных изделий со следующими добавками:

витамины и псевдополезные добавки;

кофеин, таурин и энергетические добавки;

добавки, производящие выбросы цветными;

добавки, облегчающие усвоение никотина.

Кроме того, законом предусмотрено ограничение продаж жидкостей к электронным сигаретам с никотином или без, если они имеют вышеупомянутые добавки, а также:

с объемом заправочных контейнеров свыше 10 мл;

объем одноразовых е-сигарет или картриджей — более 2 мл;

емкость никотина — более 20 мг на 1 мл.

Также запрещенными станут сигареты и табак для самокруток, имеющих характерный вкус и запах дыма, с никотином или вкусовыми и ароматическими добавками.

Штрафы

Нарушение закона предусматривает штрафы в размере 20 тыс. грн, а при повторном нарушении — 50 тыс. грн.