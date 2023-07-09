В Украине с 11 июля 2023 г. ограничат продажу табачных изделий и запретят курить электронные сигареты в общественных местах. Это предусмотрено законом о мерах по предотвращению и уменьшению употребления табачных изделий, сообщает Госпотребслужба.
В Украине с 11 июля ограничат продажи электронных сигарет. За курение в общественных местах будут штрафовать
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Что запретят
В частности, запрещается продажа табачных изделий со следующими добавками:
- витамины и псевдополезные добавки;
- кофеин, таурин и энергетические добавки;
- добавки, производящие выбросы цветными;
- добавки, облегчающие усвоение никотина.
Кроме того, законом предусмотрено ограничение продаж жидкостей к электронным сигаретам с никотином или без, если они имеют вышеупомянутые добавки, а также:
- с объемом заправочных контейнеров свыше 10 мл;
- объем одноразовых е-сигарет или картриджей — более 2 мл;
- емкость никотина — более 20 мг на 1 мл.
Также запрещенными станут сигареты и табак для самокруток, имеющих характерный вкус и запах дыма, с никотином или вкусовыми и ароматическими добавками.
Штрафы
Нарушение закона предусматривает штрафы в размере 20 тыс. грн, а при повторном нарушении — 50 тыс. грн.
Источник: Минфин
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