По состоянию на 1 июля 2023 г. международные резервы Украины по предварительным данным составили $38 999,5 млн. В июне они выросли на 4,5% и обновили рекордный показатель за всю историю независимости Украины. До этого результата максимальным был уровень, зафиксированный 1 мая 2011 года — $38 351,7 млн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Международные резервы выросли до самого высокого показателя за всю историю независимости Украины
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Рост международных резервов
В течение июня 2023 г. международные резервы продолжали расти благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.
За прошедший месяц динамику международных резервов определял ряд факторов.
Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга
На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $4 286,4 млн. Из этой суммы:
- $1 648,3 млн — макрофинансовая помощь от ЕС;
- $1199,7 млн — от Соединенных Штатов (через трастовый фонд Всемирного банка);
- $886,0 млн — второй транш по программе расширенного финансирования с Международным валютным фондом;
- $468,4 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);
- $69,1 млн — от Всемирного банка;
- $15,0 млн — от Правительства Финляндии.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте правительство Украины выплатило $704,7 млн, из которых:
- $595,9 млн — за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ,
- $52,8 млн — долга перед Всемирным банком,
- остальное — долг перед другими международными кредиторами.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $171,7 млн.
Операции НБУ на валютном рынке Украины
В июне 2023 года Национальный банк (согласно балансовым данным) продал на валютном рынке $1 862,9 млн и выкупил в резервы — $49,6 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце снизилась по сравнению с маем до $1 813,3 млн.
Поступления от международных партнеров и дальше оставались заметно больше, чем объемы интервенций НБУ по продаже валюты, которые осуществлялись для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины.
Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют)
В июне в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на $81,3 млн.
В НБУ отметили, что текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование в 5,2 месяца будущего импорта.
Комментарии - 16
Однако при этом есть механизм дать кредит, а потом этот кредит списать.
Поэтому нужно знать условия предоставления. Очень многие страны дают именно такие кредиты помощи.
а потом естественно спишут. но зрадофилам это знать не положено :) они должны страдать.
ви думаєте що ми воюємо довго (а не розбили росію за 3 дня) — просто щоб порадувати європу ?
По последним данным за полтора года войны у россии осталось танков меньше чем есть у нас. Армия за полтора года ослабла максимально. Россия успела выпустить 10 млн снарядов. Растратила весь свой потенциал.
Если бы нам в начале войны помогли закончить её за пару месяцев — россия бы с позором проиграла. Вывела войска, но при этом сохранила военный потенциал. И вполне вероятно, учла бы ошибки и через 5 лет повторение.
Все поняли, что конфликт в долгую выгоден всем кроме россии.
она вызвала дикую истерию в россии , хотя никакого обоснования у нее нет. просто слова одного старика. может-не может…
Если проиграем — россия нас захватит — ну и опять же сама будет платить по нашим долгам (или не платить , это уже не наша проблема будет).
С голоду сдохнуть нам конечно не дадут, но не более того.
ну и да — это первое из 5−6 ожидаемых контрнаступлений. Вот после всех их — и поговорим об ожиданиях :)