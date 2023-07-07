Международные резервы выросли до самого высокого показателя за всю историю независимости Украины

По состоянию на 1 июля 2023 г. международные резервы Украины по предварительным данным составили $38 999,5 млн. В июне они выросли на 4,5% и обновили рекордный показатель за всю историю независимости Украины. До этого результата максимальным был уровень, зафиксированный 1 мая 2011 года — $38 351,7 млн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Рост международных резервов

В течение июня 2023 г. международные резервы продолжали расти благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

За прошедший месяц динамику международных резервов определял ряд факторов.

Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $4 286,4 млн. Из этой суммы:

$1 648,3 млн — макрофинансовая помощь от ЕС;

$1199,7 млн — от Соединенных Штатов (через трастовый фонд Всемирного банка);

$886,0 млн — второй транш по программе расширенного финансирования с Международным валютным фондом;

$468,4 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

$69,1 млн — от Всемирного банка;

$15,0 млн — от Правительства Финляндии.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте правительство Украины выплатило $704,7 млн, из которых:

$595,9 млн — за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ,

$52,8 млн — долга перед Всемирным банком,

остальное — долг перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $171,7 млн.

Операции НБУ на валютном рынке Украины

В июне 2023 года Национальный банк (согласно балансовым данным) продал на валютном рынке $1 862,9 млн и выкупил в резервы — $49,6 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце снизилась по сравнению с маем до $1 813,3 млн.

Поступления от международных партнеров и дальше оставались заметно больше, чем объемы интервенций НБУ по продаже валюты, которые осуществлялись для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины.

Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют)

В июне в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на $81,3 млн.

В НБУ отметили, что текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование в 5,2 месяца будущего импорта.