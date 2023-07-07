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7 июля 2023, 9:26 Читати українською

Международные резервы выросли до самого высокого показателя за всю историю независимости Украины

По состоянию на 1 июля 2023 г. международные резервы Украины по предварительным данным составили $38 999,5 млн. В июне они выросли на 4,5% и обновили рекордный показатель за всю историю независимости Украины. До этого результата максимальным был уровень, зафиксированный 1 мая 2011 года — $38 351,7 млн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По состоянию на 1 июля 2023 г.
Фото: pixabay.com

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Рост международных резервов

В течение июня 2023 г. международные резервы продолжали расти благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

За прошедший месяц динамику международных резервов определял ряд факторов.

Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $4 286,4 млн. Из этой суммы:

  • $1 648,3 млн — макрофинансовая помощь от ЕС;
  • $1199,7 млн — от Соединенных Штатов (через трастовый фонд Всемирного банка);
  • $886,0 млн — второй транш по программе расширенного финансирования с Международным валютным фондом;
  • $468,4 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);
  • $69,1 млн — от Всемирного банка;
  • $15,0 млн — от Правительства Финляндии.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте правительство Украины выплатило $704,7 млн, из которых:

  • $595,9 млн — за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ,
  • $52,8 млн — долга перед Всемирным банком,
  • остальное — долг перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $171,7 млн.

Операции НБУ на валютном рынке Украины

В июне 2023 года Национальный банк (согласно балансовым данным) продал на валютном рынке $1 862,9 млн и выкупил в резервы — $49,6 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце снизилась по сравнению с маем до $1 813,3 млн.

Поступления от международных партнеров и дальше оставались заметно больше, чем объемы интервенций НБУ по продаже валюты, которые осуществлялись для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины.

Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют)

В июне в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на $81,3 млн.

В НБУ отметили, что текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование в 5,2 месяца будущего импорта.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 16

+
+22
zevs1
zevs1
7 июля 2023, 9:40
#
Точнее рост долгов, а не рост резервов.
+
+45
Strain
Strain
7 июля 2023, 9:58
#
Все очень зависит от того как дают деньги. Дело в том, что ни у одной страны мира нет механизма просто дать деньги другой стране.
Однако при этом есть механизм дать кредит, а потом этот кредит списать.
Поэтому нужно знать условия предоставления. Очень многие страны дают именно такие кредиты помощи.
+
+60
yarg
yarg
7 июля 2023, 10:15
#
Долги — это же прекрасно ! значит в нас верят. не верили бы — не давали бы.
а потом естественно спишут. но зрадофилам это знать не положено :) они должны страдать.
+
+41
Sweetdream
Sweetdream
7 июля 2023, 10:23
#
Ха, «в вас вєрят»)! Вони вірять, що треба виграти час, поки ви тут в окопах на своїй території трохи виснажуєте кацапів. Кредит вам дають, щод остаточео штани разом з мотузкою не впали. Коли побачать, що є інший спосіб контролювати кацапа, або почуватимуться в безпеці, всі «рекорди» закінчаться, а борги навіть не захочуть реструктуризувати. Тому воюйте якомога довше і просіть якомога більше.
+
0
yarg
yarg
7 июля 2023, 10:35
#
Кацапи напали саме на Україну. І напали тому , що вважають нас «недочелавеками , падлежащими уничтожению». Це проблема лише наша — тому всі теорії що «ми тут заради європи виснажуємо…» — це все вигадки. І європу і сша кацапи дуже бояться і поважають (що б там не вигадували їх пропагандончики).
ви думаєте що ми воюємо довго (а не розбили росію за 3 дня) — просто щоб порадувати європу ?
+
0
Strain
Strain
7 июля 2023, 10:38
#
В чем-то соглашусь с Sweetdream.
По последним данным за полтора года войны у россии осталось танков меньше чем есть у нас. Армия за полтора года ослабла максимально. Россия успела выпустить 10 млн снарядов. Растратила весь свой потенциал.

Если бы нам в начале войны помогли закончить её за пару месяцев — россия бы с позором проиграла. Вывела войска, но при этом сохранила военный потенциал. И вполне вероятно, учла бы ошибки и через 5 лет повторение.

Все поняли, что конфликт в долгую выгоден всем кроме россии.
+
+15
Sweetdream
Sweetdream
7 июля 2023, 10:43
#
Читайте Бзежинського. Україна вимушено виконує буферну функцію. І все ваше існування у вигляді прокладки (або якщо вас це менше ображає - амортизатора) залежить виключно від того дадуть чи не дадуть… За роки незалежноств українська влада так і не спромоглась виборсатись із давно відведеної ролі «окопа». Отже, фіксуйте нові рекорди і насолоджуйтесь процесом.
+
0
yarg
yarg
7 июля 2023, 10:54
#
Бжезинский — обманщик , который писал для того ,чтобы вводить в заблуждение своих врагов. Одна его теория «без Украины россия никогда не может считатся империей» чего стоит …
она вызвала дикую истерию в россии , хотя никакого обоснования у нее нет. просто слова одного старика. может-не может…
+
0
Sweetdream
Sweetdream
7 июля 2023, 11:52
#
Бзежинський — геніальна людина, яка наперед визначила долю України. Доречі мав українське коріння. І ніколи не живився ілюзіями навідміну від деяких місцевих російськомовних мешканців.
+
+15
wijamit390
wijamit390
7 июля 2023, 11:13
#
Долги дают когда верят, либо когда есть, что забрать в случаее не возможно выплатить кредит. Второе, кстати, обычно выгоднее кредитору.
+
0
wijamit390
wijamit390
7 июля 2023, 11:23
#
*возможности
+
0
yarg
yarg
7 июля 2023, 11:23
#
Если мы выиграем — за все заплатит россия.
Если проиграем — россия нас захватит — ну и опять же сама будет платить по нашим долгам (или не платить , это уже не наша проблема будет).
+
+15
wijamit390
wijamit390
7 июля 2023, 11:32
#
Либо другой, более реалистичный на мой взгляд вариант: после не оправдавшего ожидайний контрнаступления — запад садит нас за стол переговоров и замараживает конфликт, Украина остается с долгами и всеми остальными последствеями войны.

С голоду сдохнуть нам конечно не дадут, но не более того.
+
0
SAndreyS
SAndreyS
7 июля 2023, 11:57
#
А как заморозить конфликт с линией разграничения км в 900?
+
0
yarg
yarg
7 июля 2023, 12:01
#
А оно не оправдало ожиданий ? вы уверены ?
ну и да — это первое из 5−6 ожидаемых контрнаступлений. Вот после всех их — и поговорим об ожиданиях :)
+
+15
Sweetdream
Sweetdream
7 июля 2023, 11:44
#
Щоб виграти, треба захопити Москву. Тобто цього не станеться ніколи, оскільки, якщо ЗСУ хоча б однією ногою стане на кацапську землю, захід миттєво припиняє постачання снарядів, не кажучі про ваші «рекордні» кредити. Отже, залишається другий варіант. І ось тут це буде якраз ваша проблема, бо ви повернете всі борги з відсотками саме російській імперії шляхом депортації мільйонів українців «во глубіну сибірських руд», примусовою службою гарматним м’ясом в нових гарячих точках «на усматрєніє царя» і долею меншовартої поневоленої колонії. Аж раптом на допомогу приходить ваш улюблений Бзежинський (геніальна людина) з третім варіантом, який полягає у виконанні Україною буферної функції. Формула проста: існуєте, поки воюєте.) Таким чином Україна завдяки своїй корупційній (читайте розкладеній, адже протягом 30 років Україна просто розкладалась в усіх сенсах) бездіяльності опинилась в ролі боржника, якого трахне або один кредитор, або інший. Її вибір тепер полягає лише в тому, якого «кредитора» обрати. Умови кредиту давно відомі. Саме тому всі з надією заглядають в рот зазіднтм партнераи, бо східний «кредитор», м’яко кажучи — «маньячелла».
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