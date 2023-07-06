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6 июля 2023, 13:53 Читати українською

С 1 августа банки могут на 10-15% поднять тарифы на операции в платежных терминалах

Владельцы платежных терминалов с 1 августа 2023 года могут поднять тарифы за платежи из-за нового требования Нацбанка о подтверждения транзакций номерами мобильных телефонов. Об этом «Минфину» сообщил СЕО торговой сети City24 (ООО «Вент-Финанс») Дмитрий Гриша, но отметил, что окончательное решение на этот счет еще не принято.

Владельцы платежных терминалов с 1 августа 2023 года могут поднять тарифы за платежи из-за нового требования Нацбанка о подтверждения транзакций номерами мобильных телефонов.
Фото: veles.in.ua

Читайте страницу«Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Стоимость платежей для клиентов может подняться на пару гривен. Если комиссия была 12 гривен, то может стать 13−14 грн», — допустил Гриша.

Так финансисты хотят покрыть дополнительные расходы на связь — за СМСки, которые согласно нового требования НБУ придется отправлять клиентам для подтверждения и идентификации транзакций по пополнению счетов. Изменится алгоритм платежа: человек будет вводить в терминал свой мобильный номер, на который будет отправлено смс-сообщение с кодом подтверждения платежа.

«Для нас, как для бизнеса, это большие затраты — отправлять смс по платежу. Особенно с учетом множества других затрат: на покупку/обслуживание серверов, дополнительное оборудование, мониторинг транзакций и др. Окончательное решение еще не приняли. Но, скорее всего, придется подымать комиссию на все основные платежи в терминалах», — сказал «Минфину» Дмитрий Гриша.

Он также не исключает сокращений благотворительных взносов, собираемых у населения платежными терминалами.

«Ведь наши аппараты не выдают сдачу. Когда у человека остается от платежа 50−60 копеек, мы обычно предлагаем ему пожертвовать этот остаток денег на благотворительность или забросить себе на мобильный телефон для пополнения счета. Многие жертвуют сдачу — за месяц нашей сети удается собирать сотни тысяч благотворительных гривен при нашей сети свыше 20 тысяч аппаратов. Однако, боюсь, если для такого благотворительного взноса от человека будет требоваться дополнительная СМСка и браться за нее комиссия, то он все чаще будет отказывать в благотворительности. Наверняка большая часть средств будет отходить на мобильные телефоны», — полагает Гриша.

Напомним

Правила проведения платежей в ПТКС (программно-технические комплексы самообслуживания), называемых в народе платежными терминалами, были утверждены НБУ постановлениями № 89 и № 90 в конце прошлой недели. На практике они будут реализованы с 1 августа 2023 года.

Изначально Нацбанк собирался внедрить новые требования с 1 июля другим своим постановлением (№ 76), однако операторы платежного рынка попросили отсрочку до 1 августа, и их прошение поддержал регулятор. Обращение на НБУ, Офис Президента и Комитет по налоговой, таможенной и финансовой политике Верховной Рады подавала международная платежная ассоциация «МПА» (ранее — Украинская ассоциация платежных систем «АУПС»).

Рассматривалось два варианта подтверждения наличной операции в платежном терминале — при помощи мобильного телефона и NFC, при помощи которого можно считать данные карты клиента. Однако в итоговом документе Нацбанк оставил только вариант с мобильным телефоном.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
bonv
bonv
6 июля 2023, 14:37
#
Для себе все, а для народу зе-дулю! Зе-пшик! Депутатам та чиновникам підвищили пенсії.
З 1 липня громадянам України автоматично (без звернень) на 19,7% підвищили пенсії, призначені відповідно до законів про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування, про статус народного депутата і про наукову та науково-технічну діяльність, повідомила прес-служба Пенсійного фонду.
Перерахунок здійснили на виконання постанови уряду від 24 лютого 2023 року про індексацію пенсійних і страхових виплат.
Пенсії підвищили 19 419 громадянам. Середній розмір підвищення становив 1020,71 грн.
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Qwerty1999
Qwerty1999
6 июля 2023, 14:42
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Зачем редакция разгоняет зраду, если, цитирую:

«окончательное решение на этот счет еще не принято.»

Кроме City24 в стране есть и другие терминальные сети.
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Qwerty1999
Qwerty1999
6 июля 2023, 14:48
#
«Рассматривалось два варианта подтверждения наличной операции в платежном терминале — при помощи мобильного телефона и NFC, при помощи которого можно считать данные карты клиента. Однако в итоговом документе Нацбанк оставил только вариант с мобильным телефоном.»

Не все терминалы пополнения оснащены NFC-ридерами,
особенно это касается терминалов сети City24.

При помощи NFC можно считать только данные
с карты с NFC-чипом либо токенизированные
в приложениях GooglePay / ApplePay.
Карты без NFC-чипа в такой способ считать невозможно.

У всех клиентов укрбанков есть финансовый номер телефона,
мобильный телефон с которым они обычно никому не передают,
а значит смс-ка поступит именно владельцу пополняемой карты.
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