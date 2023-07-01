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1 июля 2023, 14:02 Читати українською

НБУ ужесточит контроль за пополнениями счетов через терминалы самообслуживания

Национальный банк уточнил требования к поставщикам платежных услуг и их коммерческим агентам при проведении ими операций по внесению наличных денег, в частности через программно-технический комплекс самообслуживания (ПТКС). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк уточнил требования к поставщикам платежных услуг и их коммерческим агентам при проведении ими операций по внесению наличных денег, в частности через программно-технический комплекс самообслуживания (ПТКС).
Фото: bank.gov.ua

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Какие новации внедряются

С 1 августа 2023 года добавляются реквизиты к квитанциям, которые формируются при осуществлении наличных операций с использованием платежных устройств, в частности, через ПТКС.

Так, квитанции по результатам операций по внесению наличных с помощью ПТКС для ее зачисления на счета дополнительно должны содержать номер мобильного телефона плательщика.

Также в случае инициирования операции по внесению наличных с помощью ПТКС для ее зачисления на счета плательщик при совершении такой операции должен:

  • ввести номер мобильного телефона на экране ПТКС;
  • получить на этот номер одноразовый пароль (путем сообщения или с помощью телефонного вызова);
  • ввести на экране ПТКС одноразовый пароль, подтверждающий согласие на выполнение платежной операции;
  • получить квитанцию.

Какие операции касаются данных требований

Эти требования касаются операций по внесению наличных денег для ее зачисления на счета с помощью ПТКС. В то же время они не распространяются на такие популярные платежи, производимые через ПТКС, как:

  • оплата коммунальных платежей (квартплата и коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана);
  • оплата билетов для железнодорожных перевозок (включая пригородные);
  • оплата проезда в городском и пригородном транспорте (включая оплату электронных билетов для проезда в таком транспорте);
  • оплата маршрутных пассажирских перевозок;
  • пополнение проездных и транспортных карт для проезда в городском и пригородном транспорте;
  • уплата налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет.

Такие нормы предусмотрены постановлениями Правления Национального банка Украины от 30 июня 2023 г. № 90 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины» и № 89 «О внесении Изменений в Инструкцию о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине».

Стоит отметить, что сейчас идентификация пользователя происходит только при пополнении счетов через терминалы самообслуживания от 5 000 грн и выше. Теперь регулятор собирается контролировать все переводы.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+60
engine
engine
1 июля 2023, 14:55
#
Цифровой концлагерь всё ближе
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
1 июля 2023, 16:51
#
Как-то я поехал в Исландию, проветрится, там ветер еще тот. Так я местных денег даже не видел, везде карта, дахе в туалет карта, экскурсии, ужин все карта. Кэш никому не нужен вообще. Не надо ничего менять, ходить с карманом непонятных монет. Короче как в концлагере, но чего-то туда опять хочется, наверно я мазохист…
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