Национальный банк уточнил требования к поставщикам платежных услуг и их коммерческим агентам при проведении ими операций по внесению наличных денег, в частности через программно-технический комплекс самообслуживания (ПТКС). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ ужесточит контроль за пополнениями счетов через терминалы самообслуживания
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Какие новации внедряются
С 1 августа 2023 года добавляются реквизиты к квитанциям, которые формируются при осуществлении наличных операций с использованием платежных устройств, в частности, через ПТКС.
Так, квитанции по результатам операций по внесению наличных с помощью ПТКС для ее зачисления на счета дополнительно должны содержать номер мобильного телефона плательщика.
Также в случае инициирования операции по внесению наличных с помощью ПТКС для ее зачисления на счета плательщик при совершении такой операции должен:
- ввести номер мобильного телефона на экране ПТКС;
- получить на этот номер одноразовый пароль (путем сообщения или с помощью телефонного вызова);
- ввести на экране ПТКС одноразовый пароль, подтверждающий согласие на выполнение платежной операции;
- получить квитанцию.
Какие операции касаются данных требований
Эти требования касаются операций по внесению наличных денег для ее зачисления на счета с помощью ПТКС. В то же время они не распространяются на такие популярные платежи, производимые через ПТКС, как:
- оплата коммунальных платежей (квартплата и коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана);
- оплата билетов для железнодорожных перевозок (включая пригородные);
- оплата проезда в городском и пригородном транспорте (включая оплату электронных билетов для проезда в таком транспорте);
- оплата маршрутных пассажирских перевозок;
- пополнение проездных и транспортных карт для проезда в городском и пригородном транспорте;
- уплата налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет.
Такие нормы предусмотрены постановлениями Правления Национального банка Украины от 30 июня 2023 г. № 90 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины» и № 89 «О внесении Изменений в Инструкцию о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине».
Стоит отметить, что сейчас идентификация пользователя происходит только при пополнении счетов через терминалы самообслуживания от 5 000 грн и выше. Теперь регулятор собирается контролировать все переводы.
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