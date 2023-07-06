В Украине экономически активны только 11,7 миллиона человек — исследование

В Украине сейчас экономически активны около 11,7 млн украинцев, из которых работают ориентировочно до 9,3 млн. Еще почти 2,7 млн являются безработными. Такие данные обнародовали эксперты Украинского института будущего (UIF) во время презентации прогноза экономики Украины на 2023−2024 годы, передает Укринформ.

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«По нашим подсчетам, сейчас в Украине около 28,5 млн человек. Но важна не общая цифра, а структура. Среди всех этих 28,5 миллиона у нас 16,8 миллиона это экономически неактивное население — пенсионеры, дети. Экономически активны где-то 11,7 миллиона, но работают реально из них только ориентировочно 9−9,3 миллиона.

Если от этой цифры вычесть еще бюджетников, то остается 6−7 миллионов человек, которые, по сути, являются той «упряжкой», которая везет на себе всю экономику", — рассказала эксперт экономических программ UIF Яна Лаврик.

Дефицит трудовых ресурсов

Она подчеркнула, что ситуация в дальнейшем может ухудшаться. Если население продолжит и дальше эмигрировать, некому будет создавать ВВП в Украине, платить налоги, а значит — страна не может не только обслуживать бюджет, но и выполнять социальные обязательства.

«Дефицит трудовых ресурсов приведет к повышению налогов, потому что это естественно: если на одного работающего человека придется два неработающих, чтобы их обеспечить, придется усиливать налоговую нагрузку. Следовательно, отсюда будет фискализация экономики», — подчеркнула исследовательница.

Поэтому, по ее убеждению, миграционная политика Украины, а именно вопрос возвращения украинцев из-за границы и привлечения новых мигрантов должна стать для правительства приоритетом номер один.

«Ведь это буквально вопрос выживания нации», — подчеркнула Лаврик.

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Напомним

В Министерстве экономики Украины считают, что прекращение войны, развитие экономики и восстановление инфраструктуры и жилья, а также возможности для трудоустройства являются основными факторами, способствующими возвращению украинцев домой.