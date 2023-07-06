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6 июля 2023, 13:35 Читати українською

В Украине экономически активны только 11,7 миллиона человек — исследование

В Украине сейчас экономически активны около 11,7 млн украинцев, из которых работают ориентировочно до 9,3 млн. Еще почти 2,7 млн являются безработными. Такие данные обнародовали эксперты Украинского института будущего (UIF) во время презентации прогноза экономики Украины на 2023−2024 годы, передает Укринформ.

В Украине сейчас экономически активны около 11,7 млн украинцев, из которых работают ориентировочно до 9,3 млн.
Фото: koda.gov.ua

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«По нашим подсчетам, сейчас в Украине около 28,5 млн человек. Но важна не общая цифра, а структура. Среди всех этих 28,5 миллиона у нас 16,8 миллиона это экономически неактивное население — пенсионеры, дети. Экономически активны где-то 11,7 миллиона, но работают реально из них только ориентировочно 9−9,3 миллиона.

Если от этой цифры вычесть еще бюджетников, то остается 6−7 миллионов человек, которые, по сути, являются той «упряжкой», которая везет на себе всю экономику", — рассказала эксперт экономических программ UIF Яна Лаврик.

Дефицит трудовых ресурсов

Она подчеркнула, что ситуация в дальнейшем может ухудшаться. Если население продолжит и дальше эмигрировать, некому будет создавать ВВП в Украине, платить налоги, а значит — страна не может не только обслуживать бюджет, но и выполнять социальные обязательства.

«Дефицит трудовых ресурсов приведет к повышению налогов, потому что это естественно: если на одного работающего человека придется два неработающих, чтобы их обеспечить, придется усиливать налоговую нагрузку. Следовательно, отсюда будет фискализация экономики», — подчеркнула исследовательница.

Поэтому, по ее убеждению, миграционная политика Украины, а именно вопрос возвращения украинцев из-за границы и привлечения новых мигрантов должна стать для правительства приоритетом номер один.

«Ведь это буквально вопрос выживания нации», — подчеркнула Лаврик.

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Напомним

В Министерстве экономики Украины считают, что прекращение войны, развитие экономики и восстановление инфраструктуры и жилья, а также возможности для трудоустройства являются основными факторами, способствующими возвращению украинцев домой.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+20
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
6 июля 2023, 13:40
#
Зеленский сказал что он хочет триллион долларов ВВП , какой *** триллион ВВП при 10 млн населения ? это по 100 тыс долл на каждого в год . Так европа не живет .
+
+20
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
6 июля 2023, 13:48
#
Ну и необходимость повышения налогов — люди будут бежать потому что они будут платить налоги больше чем в европе, а получать пуканы дедов которые они должны содержать . Поэтому прийдется завозить людей из нищих стран типа пакистана , афганистана … другой цвет кожи , мечети , пренебрежение к нашим традициям , ну и какая нах мова … только фарси , урду … и это придется учить украинцам .
+
+50
Робин Гуд
Робин Гуд
6 июля 2023, 13:58
#
Уже вижу как украинские иммигранты и беженцы бросают свои зарплаты в Германии по 2000 евро и едут с чемоданами и огромным оптимизмом на 6000 грн в месяц, чтобы собирать целый год в копилочку и отнести «на благо страны» какому-нибудь одесскому военкому на виллу в Испании или очередному проворовавшемуся депутату-коррупционеру, хорошо поправившему своё состояние на войне. А деньги побежит хранить в банке, который заблокирует завтра за неугодную геолокацию, и ещё получит штраф за неугодный язык. И каждый пенсионер с пенсией 2600 грн — будет хлопать в ладоши судьям и радоваться за них, потому что они «самые честные судьи в мире», сколотившие огромные состояния на взятках и получают 100 тысяч и им этого мало.

И потом такое удивлённое лицо какого-нибудь Гетьманцева — что как это так никто не рвётся возвращаться в страну с трилионным ВВП и где побороли коррупцию и выполнили все 18 из 9 пунктов для вступления в ЕС (а туда никто так и не берёт) :)

Прям сплю и вижу когда это всё наступит в самом скором времени.
+
0
shabash
shabash
6 июля 2023, 14:12
#
1. Запретить выезд всем, а не только половозрелым мужчинам.
2. Запросить принудительную экстрадицию всех граждан Украины из стран Запада.

PROFIT!!!111
+
0
Vtar56
Vtar56
6 июля 2023, 14:28
#
***
+
+15
zevs1
zevs1
6 июля 2023, 14:28
#
Вот и Ответ нарисовался, смысл оставаться в Украине в чем???
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