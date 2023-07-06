Лишь 4% участников программы еОселя уже приобрели жилье: кому и где чаще всего одобряют льготную ипотеку

Лишь 4% граждан, принявших участие в программе е Оселя, сейчас получили жилье в кредит . Наибольшее количество кредитов было выдано в июне 2023 — 493 кредита на сумму 722 млн грн. Это почти треть общего количества выданных ипотек. Средняя сумма кредита составляет 1,37 млн грн. Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Укрфинжилья.

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Сколько выдано ипотеки

С октября 2022 г. по июнь 2023 г. включительно по программе еОселя было выдано 1666 льготных ипотек на общую сумму 2,28 млрд грн.

За время существования программы еОселя 43 939 граждан подали 139 846 заявок. Такое количество заявок связано с тем, что один человек может одновременно подаваться в разные банки.

По состоянию на конец июня банки одобрили более трети всех представлений — 47 578. Пик приходится на июнь — тогда банки одобрили 30% от общего количества выданных кредитов на сумму 722 млн грн.

605 или 36% выданных льготных ипотек приходятся на военнослужащих, чуть меньше — на полицейских (582 или 35%). Топ-3 замыкают медицинские работники — на них приходится 10% от общего количества льготных кредитов.

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Где чаще всего выдают ипотеку

38% общего количества кредитов выдано в Киевской области и в Киеве: 409 (24%) и 233 (14%) соответственно. В топ также попала Волынь — 119 кредитов или 7%.

Интересно, что на ипотеку в еОселя подавались даже желающие приобрести жилье в Крыму — 10 заявок, по которым пока не выдано ни одного кредита.

Преимущественно украинцы пользуются программой для приобретения вторичного жилья — 1127 или 68% от общего количества выданных кредитов пошло именно на «вторичку».

Почти треть — 32% или 536 кредитов — выдано на приобретение жилья на первичном рынке. Меньше всего выкупают права на еще не построенное имущество — сейчас выдано только 3 кредита на приобретение у застройщика.

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Какие банки выдают

Кредиты по программе еОселя выдают 5 банков: Ощадбанк, Укргазбанк, Приватбанк, Скай и Глобус. Подавляющее большинство финансирования выдано государственными банками.

Так, более половины всех льготных ипотек — 923 или 55% — приходится на Ощад, на втором месте — Укргазбанк с 376 выданными ипотеками (23%). Замыкает троицу Приватбанк — 334 кредита (20%). Частные банки Скай и Глобус выдали 30 и 3 кредита соответственно.