Лишь 4% участников программы еОселя уже приобрели жилье: кому и где чаще всего одобряют льготную ипотеку

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 июля 2023, 10:57 Читати українською

Лишь 4% участников программы еОселя уже приобрели жилье: кому и где чаще всего одобряют льготную ипотеку

Лишь 4% граждан, принявших участие в программе е Оселя, сейчас получили жилье в кредит. Наибольшее количество кредитов было выдано в июне 2023 — 493 кредита на сумму 722 млн грн. Это почти треть общего количества выданных ипотек. Средняя сумма кредита составляет 1,37 млн грн. Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Укрфинжилья.

Лишь 4% граждан, принявших участие в программе е Оселя, сейчас получили жилье в кредит.

► Читайте страницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сколько выдано ипотеки

С октября 2022 г. по июнь 2023 г. включительно по программе еОселя было выдано 1666 льготных ипотек на общую сумму 2,28 млрд грн.

За время существования программы еОселя 43 939 граждан подали 139 846 заявок. Такое количество заявок связано с тем, что один человек может одновременно подаваться в разные банки.

По состоянию на конец июня банки одобрили более трети всех представлений — 47 578. Пик приходится на июнь — тогда банки одобрили 30% от общего количества выданных кредитов на сумму 722 млн грн.

605 или 36% выданных льготных ипотек приходятся на военнослужащих, чуть меньше — на полицейских (582 или 35%). Топ-3 замыкают медицинские работники — на них приходится 10% от общего количества льготных кредитов.

Читайте: «еОселя»: с 1 августа украинцы смогут взять кредит по программе

Где чаще всего выдают ипотеку

38% общего количества кредитов выдано в Киевской области и в Киеве: 409 (24%) и 233 (14%) соответственно. В топ также попала Волынь — 119 кредитов или 7%.

Интересно, что на ипотеку в еОселя подавались даже желающие приобрести жилье в Крыму — 10 заявок, по которым пока не выдано ни одного кредита.

Преимущественно украинцы пользуются программой для приобретения вторичного жилья — 1127 или 68% от общего количества выданных кредитов пошло именно на «вторичку».

Почти треть — 32% или 536 кредитов — выдано на приобретение жилья на первичном рынке. Меньше всего выкупают права на еще не построенное имущество — сейчас выдано только 3 кредита на приобретение у застройщика.

Читайте: Кабмин расширил программу льготных ипотечных кредитов «еОселя» на всех украинцев без собственного жилья

Какие банки выдают

Кредиты по программе еОселя выдают 5 банков: Ощадбанк, Укргазбанк, Приватбанк, Скай и Глобус. Подавляющее большинство финансирования выдано государственными банками.

Так, более половины всех льготных ипотек — 923 или 55% — приходится на Ощад, на втором месте — Укргазбанк с 376 выданными ипотеками (23%). Замыкает троицу Приватбанк — 334 кредита (20%). Частные банки Скай и Глобус выдали 30 и 3 кредита соответственно.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают BrutForce, Artem Fen, monyabank и 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами