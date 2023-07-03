НБУ ужесточит правила пополнения карт через терминалы

Национальный банк обязал поставщиков платежных услуг с 1 августа требовать номер телефона у клиентов, вносящих наличные через терминалы, в том числе для пополнения платежных карт, погашения кредитов и т. п. Соответствующие требования закреплены в постановлении НБУ № 90 от 30 июня.

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Подробности

Номер телефона станет обязательным реквизитом квитанций, формируемых при совершении сделок с любой суммой наличных через платежные устройства, в частности терминалы.

После ввода плательщиком на экране терминала своего номера будет выполнена процедура проверки посредством отправки сообщения или телефонного вызова с передачей одноразового пароля. Последний нужно будет ввести в терминал, подтвердив таким образом согласие на исполнение платежной операции.

В то же время в постановлении говорится, что указанное требование не распространяется на следующие операции через терминал:

уплата налогов, штрафов, административных услуг и сборов;

оплата коммунальных платежей, услуг телефонии;

покупка билетов на транспорт или пополнение проездных.

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Напомним

«Минфин» писал, что в НБУ также осуществил комплекс мер по урегулированию вопроса обмена изношенных банкнот иностранной валюты.