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3 июля 2023, 16:02 Читати українською

НБУ ужесточит правила пополнения карт через терминалы

Национальный банк обязал поставщиков платежных услуг с 1 августа требовать номер телефона у клиентов, вносящих наличные через терминалы, в том числе для пополнения платежных карт, погашения кредитов и т. п. Соответствующие требования закреплены в постановлении НБУ № 90 от 30 июня.

Национальный банк обязал поставщиков платежных услуг с 1 августа требовать номер телефона у клиентов, вносящих наличные через терминалы, в том числе для пополнения платежных карт, погашения кредитов и т.

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Подробности

Номер телефона станет обязательным реквизитом квитанций, формируемых при совершении сделок с любой суммой наличных через платежные устройства, в частности терминалы.

После ввода плательщиком на экране терминала своего номера будет выполнена процедура проверки посредством отправки сообщения или телефонного вызова с передачей одноразового пароля. Последний нужно будет ввести в терминал, подтвердив таким образом согласие на исполнение платежной операции.

В то же время в постановлении говорится, что указанное требование не распространяется на следующие операции через терминал:

  • уплата налогов, штрафов, административных услуг и сборов;
  • оплата коммунальных платежей, услуг телефонии;
  • покупка билетов на транспорт или пополнение проездных.

Читайте: С 1 июля НБУ позволит обменникам снимать валюту без ограничений: как это повлияет на «нехорошие» доллары

Напомним

«Минфин» писал, что в НБУ также осуществил комплекс мер по урегулированию вопроса обмена изношенных банкнот иностранной валюты.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+30
bonv
bonv
3 июля 2023, 16:33
#
Геморою побільше від слуг типу народу.
+
+15
Три літри
Три літри
3 июля 2023, 16:54
#
Капець, на 1 стрічку на чеку більше. Ото зрада так зрада.

До слова City24 відсилає чеки на емейл. Гадаю інші скоро так само зроблять.
+
+15
bonv
bonv
3 июля 2023, 17:05
#
Після введення платником на екрані термінала свого номера буде виконано процедуру перевірки через відправлення повідомлення або телефонний дзвінок з передачею одноразового пароля. Останній потрібно буде ввести у термінал, підтвердивши таким чином згоду на виконання платіжної операції.
Додатковий гемор! І «спрощення» від слуг типу народу…
+
+15
Три літри
Три літри
3 июля 2023, 17:08
#
Цей «геморой» існує з часів коли термінали були виключно у Приватбанка. Тобто чи з початку 10-х, чи взагалі з кінця 00-х.
Крім того цей геморой дозволяє провести аутентифікації відправника грошей і обійти обмеження в 5000₴ встановлене законом.
+
0
kingcity
kingcity
3 июля 2023, 18:28
#
Easy Pay також чеки на e-mail відсилає.
+
0
BatonUA
BatonUA
3 июля 2023, 16:54
#
Сімку можна купити без документів
+
0
Три літри
Три літри
3 июля 2023, 17:08
#
І що? Номер в квитанції друкується для тебе.
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