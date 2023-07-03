Национальный банк обязал поставщиков платежных услуг с 1 августа требовать номер телефона у клиентов, вносящих наличные через терминалы, в том числе для пополнения платежных карт, погашения кредитов
НБУ ужесточит правила пополнения карт через терминалы
Национальный банк обязал поставщиков платежных услуг с 1 августа требовать номер телефона у клиентов, вносящих наличные через терминалы, в том числе для пополнения платежных карт, погашения кредитов
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Подробности
Номер телефона станет обязательным реквизитом квитанций, формируемых при совершении сделок с любой суммой наличных через платежные устройства, в частности терминалы.
После ввода плательщиком на экране терминала своего номера будет выполнена процедура проверки посредством отправки сообщения или телефонного вызова с передачей одноразового пароля. Последний нужно будет ввести в терминал, подтвердив таким образом согласие на исполнение платежной операции.
В то же время в постановлении говорится, что указанное требование не распространяется на следующие операции через терминал:
- уплата налогов, штрафов, административных услуг и сборов;
- оплата коммунальных платежей, услуг телефонии;
- покупка билетов на транспорт или пополнение проездных.
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Напомним
«Минфин» писал, что в НБУ также осуществил комплекс мер по урегулированию вопроса обмена изношенных банкнот иностранной валюты.
Комментарии - 7
До слова City24 відсилає чеки на емейл. Гадаю інші скоро так само зроблять.
Додатковий гемор! І «спрощення» від слуг типу народу…
Крім того цей геморой дозволяє провести аутентифікації відправника грошей і обійти обмеження в 5000₴ встановлене законом.